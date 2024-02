Frank Cuesta estalla contra un usuario por contestarle en catalán: "Se indignan todos los independentistas en paro"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa.

Ahora, el naturalista ha creado un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

En los últimos meses, Frank se ha visto involucrado en varias disputas en X (antes Twitter), con otros usuarios. La última de ellas ha sido tras publicar un comentario en el que estallaba contra el Gobierno por destinar 242.000 euros para estudiar a los pingüinos: "No hay dinero para los enfermos de ELA... pero sí para estudiar putos pingüinos en la Antártida. Maldigo a todos y cada uno de los componentes de este Gobierno. Y a los que lo apoyáis, también".

Tras esto, un usuario respondió con ironía a Cuesta: "Ahora el problema son los pingüinos, porque los tuyos no gobernaron y no podían destinar presupuesto a la enfermedad que tú digas. Y también es evidente que donde gobiernen los tuyos están destinando mucho dinero a la sanidad".

Al naturalista le molestó que la respondiera en catalán y le contestó en tailandés: "Debes ser realmente estúpido cuando respondes en un idioma distinto al que yo escribí".

No solamente eso, y es que siguió haciendo pública su molestia: "Escribo algo en español...me contesta uno en catalán... le respondo en tailandés y se indignan todos los independentistas en paro que están en internet hahahahahaha. Si te hablo en castellano, responde en castellano y si te hablo en catalán, responde en catalán... ALDEANO".

Escribo algo en español...me contesta uno en catalan...le respondo en tailandes y se indignan todos los independentistas en paro que estan en internet hahahahahaha. Si te hablo en castellano, responde en castellano y si te hablo en catalan, responde en catalan... ALDEANO — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) February 15, 2024

Tras esto, Frank Cuesta está recibiendo muchas críticas negativas, pero él sigue con su pensamiento y no duda en atacar a quien le responde: "Vamos a ver RETRASADO. Si escribo en Castellano y me respondes en catalán cuando tú hablas los dos idiomas es que eres un puto imbécil. Como Español que eres, tienes que conocer y hablar el castellano... yo no tengo que conocer y hablar el catalán. Por eso le he respondido en Tai... Aparte de mermaos... tenéis un puto complejo espectacular. La gente se mete con los catalanes por subnormales como tú o tu amigo!".