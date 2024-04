Frank Cuesta sentencia a Daniel Sancho en 'El Hormiguero': "Cadena perpetua"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Frank Cuesta ha acudido al plató del formato este martes para hablar de las graves experiencias cercanas a la muerte que ha vivido en este 2024.

En un momento dado, Pablo le ha preguntado sobre su opinión del juicio a Daniel Sancho, ya que el naturalista vive en Tailandia. Este ha recordado que desde el principio dijo: "No te pongas en contra de los tailandeses, no les insultes y no digas que han hecho las cosas mal (...) Todo lo que digas o hagas antes del juicio lo van a saber y va a repercutir en la persona que está siendo condenada".

Frank ha asegurado que en España "nos olvidamos que aquí tenemos derecho romano y que allí tienen un derecho real, con muchas leyes reales (...) Las leyes son diferentes, los tiempos son diferentes y sobre todo, los respetos son diferentes".

El naturalista ha explicado que no augura un buen futuro para Daniel Sancho: "Creo que va a ser, si tiene mucha suerte, cadena perpetua".