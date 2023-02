La súplica de Dani Alves a Joana Sanz en su última llamada desde prisión

El futbolista confiesa a su pareja que no quiere perderla y le pide que no le deje solo en este momento "Es una llamada de 'por favor no me dejes en este momento solo", apuntan fuentes cercanas

Novedades en la situación de Dani Alves y Joana Sanz después de que hace 48 horas 'El programa de Ana Rosa' desvelase en exclusiva que la modelo ha pedido el divorcio al futbolista, en prisión desde el pasado 20 de enero por haber presuntamente agredido sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

Al parecer, la canaria habría pedido un vis a vis para decirle, personalmente, que su matrimonio estaba roto, pero el brasileño - quizás sospechando el motivo de esta visita - lo habría rechazado, por lo que Joana habría transmitido a los abogados de su marido su intención de divorciarse.

Una decisión meditada sobre la que la maniquí se pronunciaba en Instagram, dejando claro que no ha hablado con ningún medio de comunicación y asegurando que cuando tenga algo que comunicar lo hará a través de sus redes sociales.



Y ahora ha sido de nuevo Leticia Requejo, reportera de 'El programa de Ana Rosa', la que ha contado en exclusiva que después de enterarse de que su mujer quería divorciarse, Dani Alves la llamó por teléfono desde prisión.

Una conversación que duró muy poco y en la que el futbolista, que sabe que la intención de Joana es divorciarse, le habría confesado que no quiere perderla y le habría dicho que la quiere mucho. "Es una llamada de 'por favor no me dejes en este momento solo" ha apuntado la colaboradora.

La reacción de Joana, decirle que en este momento está pendiente de su presente inmediato y que quiere tener una conversación para que le de las explicaciones necesarias. En encuentro que, por lo que parece, no se va a producir en prisión sino el día de mañana, cuando el brasileño salga de la cárcel (si es que obtiene la libertad provisional hasta que se celebre el juicio).

Un encuentro que no significa que la modelo haya dado un paso atrás, puesto que según Leticia, sigue firme en su decisión de divorciarse. Sin embargo, Joana no va a pronunciarse para confirmar o desmentir la noticia porque sus abogados le han recomendado que se mantenga en silencio, ya que sus declaraciones no le favorecen ni a ella ni a Dani, en una situación muy delicada.