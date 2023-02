Joana Sanz lanza un contundente comunicado: "Todo lo demás son especulaciones"

Asegura que se han filtrado cosas totalmente falsas Los únicos canales de comunicación fiables serán sus redes sociales

Ayer salió a la luz que Joana Sanz había pedido el divorcio a Dani Alves después de que este ingresara en prisión el pasado 20 de enero por, supuestamente, haber agredido sexualmente a una joven en los baños de la discoteca Sutton de la barcelonesa calle Tuset.

Ahora, Sanz ha emitido un comunicado para asegurar que hay muchas cosas recientes que se han anunciado que son "totalmente falsas".

La modelo habría pedido el divorcio a Dani Alves a través de sus abogados después de que el futbolista hubiera rechazado tener un 'vis a vis' con ella. Ahora todo son suposiciones ya que ha asegurado que todo lo que tenga que decir lo hará a través de sus redes sociales.

EL COMUNICADO COMPLETO DE JOANA SANZ

"Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado" aseguraba a través de sus redes sociales la modelo.