El cambio físico que te sorprenderá de Ariel Winter, Alex en 'Modern Family'

La actriz estadounidense se dio a conocer por su papel de Alex Dunphy en la serie de televisión La joven estadounidense empezó a rodar 'Modern Family' cuando tenía 11 años

Ariel Winter se dio a conocer por su papel de Alex Dunphy en la serie de televisión 'Modern Family'. Desde un primer momento, la actriz tuvo el papel de estudiosa y responsable. Empezó a rodar en 2009, cuando tenía tan solo 11 años, y lo hizo hasta 2019. Participó durante 227 episodios, desde la primera hasta la última temporada.

La joven estadounidense no se estrenaba como actriz en esta serie, y es que debutó en el mundo de la interpretación en 2005, cuando tenía tan solo siete años. A raíz de ahí, participó en diferentes proyectos con pequeños papeles, pero 'Modern Family' fue lo que le hizo saltar a la fama.

Los fans de la serie pudieron vivir el cambio físico de la adolescencia. El hecho de estar tan expuesta al foco mediático desde una edad tan temprana, provocó que la estadounidense se avergonzara de su cuerpo y necesitara tomar "antidepresivos". Esta confesión la hizo en 2019.

La actriz de 25 años se ha hecho varios cambios de look, algo que sorprende a los fans. Decidió dejar atrás el moreno, y teñirse de rubio platino. Y aunque ahora siga con este color de pelo, también se ha puesto en alguna ocasión tonalidades pelirrojas.

Donde ha estado más activa y se pueden ver sus cambios, ha sido en redes sociales, ya que acumula más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Desde que terminó 'Modern Family', Alex Winter no ha participado en muchos proyectos de cine ni televisión. Los más destacados son un thriller del 2022, titulado 'Don't Log Off', en el que es la protagonista, o la serie de televisión 'Hungry', en la que reemplaza a Demi Lovato. Además, en el mundo de los videojuegos ha aparecido como Abigail en 'The Quarry'.