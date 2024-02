¡Bertín Osborne sorprende a sus fans en mitad del concierto insinuando su retirada!

Bertín Osborne ha dado señales de estar cansado, pero nadie imaginaba como iba a sorprender a sus seguidores con esta drástica decisión en pleno concierto. El cantante volvía a los escenarios después de haber pospuesto varios conciertos debido al Covid-19.

Durante el regreso, ha mostrado sus sentimientos sobre como se siente con todas las polémicas relacionadas con su nombre en prensa y televisión, debido al hijo en común con Gabriela Guillén.

Durante el comienzo del año, el artista atravesó unos problemas de salud que le han hecho reflexionar. "Nunca jamás en mi vida he estado tan malo, malo como un perro. Nunca había estado siete, ocho días en la cama sin poder levantarme", confesaba el televisivo. "Me han dado toda la cantidad de porquerías que se puede tomar uno para no toser, estoy que no quiero ni reírme porque si me río, toso".

Después de las secuelas, el presentar reconocía haber llegado a un momento vital en el que solo quiere ser feliz y hacer lo que le gratifique. A pesar de lo que muchos podrían pensar, entre las cosas que le hacen feliz, no parece estar la televisión.

"Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos", sentenciaba en pleno concierto.

"Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. Ya me queda menos, ya me queda menos", confesaba a sus seguidores. Sin embargo, poco después llegaba uno de los momentos más emotivos del concierto, al comunicar el fallecimiento de la mujer a la que escribió su éxito "Abrázame, amor, abrázame". "Una chavala monísima, con tres o cuatro niños y un marido estupendo", lamentaba. "Esas cosas que te afectan ya, por qué, como decían, se está muriendo gente que no se ha muerto nunca".