Bertín Osborne se pronuncia sobre el bebé de Gabriela Guillén: "No quiero ejercer de padre"

Estaba previsto que Bertín Osborne se convirtiese en padre de un bebé con Gabriela Guillén a finales de diciembre. Así ha sido, el presentador fue padre de su sexto hijo a los 69 años el pasado domingo 31.

Ambos parecían estar muy unidos, pero desde el anuncio del embarazo, su relación se ha enfriado. Según varias informaciones, Bertín pedirá unas pruebas de paternidad tras el nacimiento de su hijo, algo que la joven ha aceptado, pero con la condición de que se realicen en el "instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial".

Ahora, Osborne ha asegurado a la revista '¡Hola!', que no tiene intención ser el padre de la criatura: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".

El presentador ha explicado que tuvo una relación "de poco tiempo" con Gabriela, y que la joven decidió tener el niño: "Me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez'. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente".

Bertín ha comentado que es "responsabilidad" de la empresaria, aunque ha asegurado que aplaude su decisión y "no hay ningún problema" por su parte.

Osborne ha confirmado que se someterá a una prueba de paternidad, no por desconfianza: "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas (...) Es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas".

El presentador ha asegurado que en caso de que se confirme que el bebé es suyo, le ayudará, pero no ejercerá de padre: "Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo".