La reacción de Malena Gracia tras ser expulsada del tanatorio de Arévalo

La noticia cogió desprevenido a la mayoría de españoles: el conocidísimo humorista Arévalo murió ayer a los 76 años de edad tras ser encontrado sin vida en su domicilio. Si bien sus familiares cuentan que el cómico llevaba varios días mareado, nadie se esperaba este desenlace en su círculo más cercano.

Por esta razón, son muchas las visitas que está recibiendo el tanatorio de Valencia en el que se vela el cadáver de Arévalo. Sin embargo, una de estas visitas no ha sido del agrado de todos.

Malena Gracia, actriz y ex pareja de Arévalo, ha intentado acceder a la capilla ardiente del humorista. Sin embargo, al llegar se ha encontrado con la negativa de la familia: "se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba", empezó explicando la intérprete al salir del tanatorio.

A pesar de no querer hablar, Malena Gracia ha concedido más declaraciones a la prensa que estaba en el lugar: "ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible... Me voy súper mal, súper disgustada... no quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y creo que no me merezco esto".

La que también fuera componente de las Sex Boom llegó a la capilla ardiente de Arévalo en torno a las 13.00 horas con otros dos humoristas muy amigos del cómico: "entraban tranquilamente, sin embargo, minutos después, Malena ha salido completamente abatida, derrumbada y llorando (...). La familia de Arévalo y sus hermanos no le han permitido que entre para despedirse de él", aseguran desde Vamos a ver.