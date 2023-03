Auronplay celebra su liderazgo en Twitch cargando contra otros streamers: "Que aguanten un poquito"

El creador de contenido ha celerado su retorno de una forma muy peculiar Tras su reciente polémica Auronplay estuvo alejado de las redes y el streaming

Auronplay ha regresado a Twitch y parece que su liderazgo sigue sin ser disputado, ya que es el streamer de habla hispana con más suscriptores. Hace algo más de un mes, él y su pareja, Biyín, se vieron envueltos en una polémica bastante fuerte que los llevo a distanciarse de los directos y las redes sociales.

A pesar de este bache en su carrera como creador de contenido, parece que el tiempo que ha pasado alejado de los directos de Twitch no ha cambiado nada. Recientemente alcanzaba el hito de alcanzar los 45.000 suscriptores y lo celebró de una forma algo peculiar.

Durante su reacción a la enorme cifra, Auronplay quiso dejar claro a los streamers que le dieron la espalda durante la polémica que está aquí para quedarse. Cargó contra ellos diciendo que les toca “soportar” los resultados, afirmando: "Y que soporten. Que soporten un poquito".

"Somos el canal con más suscriptores de Hispania. Muchas gracias. Somos 45.000", decía el español. El streamer no contó con mucho apoyo durante sus momentos más difíciles y parece estar recuperándose con mucha fuerza y ganas de liderar la plataforma. "Supongo que como ya habéis podido comprobar que Biyín y yo nos hemos comido una funa increíble. Surrealista, no sé cómo describirlo. Yo me considero una persona que no cree en las conspiraciones, pero esto ha sido un sabotaje en toda regla", con esta declaración formulaba su opinión acerca de su situación actual.