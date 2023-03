El Rubius explica por qué no ha expresado su opinión sobre la polémica de AuronPlay

El creador de contenido ha ofrecido las razones por las que no ha hablado sobre la polémica de AuronPlay "Yo no quiero que mi canal se convierta en un Sálvame", dijo Rubius

A estas alturas, ya sabréis toda la polémica acontecida con AuronPlay y Sara 'Biyín', y a pesar de haber pasado ya varias semanas, esta sigue dando sus coletazos y sigue dejándonos con ciertos detalles e información.

Además de esto, cabe mencionar que Auron también fue acusado por una usuaria de Twitter que aseguraba que el creador de contenido intentó acercarse a ella siendo la joven menor de edad, a lo que dijo que su caso no era el único.

Pues bien, todo esto, según parece, pilló a El Rubius de viaje en Japón, por lo que no se había podido conocer su opinión durante esos momentos. Eso sí, el streamer de fama mundial ya ha tratado el tema, aunque lo ha hecho para dejar claro que no pretende profundizar en él ni darle más bombo. A decir verdad, en estos asuntos es inevitable que se pregunte a la gente cercana al protagonista sobre su opinión del asunto, pero siempre está la posibilidad de que esa persona no quiera opinar y contribuir a la polémica en cuestión. Esa parece ser la postura de El Rubius.

En uno de sus últimos streams expresó lo que opina sobre que la gente le pregunte sobre estas polémicas, aunque no ha mencionado directamente a Auronplay. El creador de contenido dijo lo siguiente: “Si eres un streamer que haces algo con un streamer cancelado, la gente espera que digas algo, quieren escuchar la opinión de todo el mundo y es algo que yo quiero evitar”.

Además, ha afirmado que su objetivo es “entretener” y no “generar salseo y clips”. A esto, no dudo en añadir esto: “Yo no quiero que mi canal se convierta en un Sálvame de salseo deluxe”, dijo Rubius. Además, también aprovechó la ocasión para pedir que se deje de preguntar a terceras personas sobre estos temas y que prefiere “quedarse callado”.

Por otro lado, se encuentra el caso de la pareja formada por Karchez y Abby, que poco después de darse a conocer el caso se posicionaron del lado de la chica de Twitter poniendo el punto de mira en las acciones de AuronPlay. No tardaron en hacerse llegar los comentarios de los fans del aludido enfadados con insultos y críticas entre muchas más cosas por no defender a su compañero de profesión.

El Rubius, eso sí, y a pesar de no querer mojarse en el tema, parece que ha lanzado una indirecta a la gente que se ha posicionado en contra y más directamente a la pareja. “Los que se posicionan dando básicas, para tener likes en Twitter, con lo que opina la mayoría, lo hacen porque quedan mejor así. Realmente nadie da una opinión 100% sincera de nada”, decía. El motivo según el para hacer esto es porque “todo el mundo tiene miedo a que les funen”.