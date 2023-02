Este es el mejor streamer de Twitch según El Xokas

Para el streamer, Ibai Llanos no tiene rival El Xokas ha hablado en The Wild Project sobre el sector del streaming

El Xokas es uno de los streamers más polémicos. El gallego no se calla y habla con claridad siempre, pero en esta ocasión, no ha dicho ninguna locura: en unas declaraciones recogidas en el podcast The Wild Project, El Xokas ha explicado cómo es el sector del streaming según su propia perspectiva.

Ibai Llanos no tiene rival para El Xokas

El Xokas es consciente de que el mercado está saturado, y existe una figura de referencia para todos los streamers que no tiene rival: Ibai Llanos. Sí, le considera una persona competitiva, pero al mismo tiempo ofrece una imagen humilde que formaría parte de "su marca". Por esta razón, le considera como el mejor streamer, o al menos el que se sitúa en lo más alto del top. Y no cree que pueda haber alguien que le supere a corto plazo.

Otro creador de contenido de referencia para el gallego es Illo Juan: "es genuinamente humilde" y un gran comunicador. Sin embargo, su mayor defecto es que se infravalora y se considera inferior al resto de grandes nombres. ¿Estás de acuerdo con estas dos reflexiones de El Xokas?