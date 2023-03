Biyín, otra vez polémica: "Nada va a cambiar para mí; seguiré ganando dinero"

La streamer ha vuelto a ser viral en Twitter por su último directo "Twitter ha sido una copia barata de lo que hacía yo. Ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui"

Biyín ha vuelto a ser viral en redes sociales por sus últimas declaraciones en uno de sus directos. El año no comenzó de la mejor manera posible para ella y su pareja, AuronPlay, ya que ambos se encontraban en el ojo del huracán de las críticas por sus antiguas actitudes en internet.

En el caso de Biyín, ha sido muy criticada por los tuits que publicó en 2013, cuando junto a su grupo de amigos realizaban humor negro y apología al nazismo en forma de meme e irónica, según explicaron ellos.

La streamer entonó una disculpa en su regerso a Twitch, afirmando que cada día luchaba por ser una "versión mejorada" de sí misma. Algo que algunos usuarios han puesto en duda debidas sus últimas declaraciones en uno de sus directos.

En el streaming, un comentario en el chat desató la reacción de Biyín: "La estabilidad mental no es un pulso", le comentaron. Biyín quiso pronunciarse al respecto: "A mí nadie me va a humillar, ya os lo digo. Y menos con mentiras y difamaciones. Por eso no me voy a mover de aquí, o sea no podéis conmigo, es que no podéis".

Biyín quiso defenderse y plantar cara a sus detractores: "Podéis joder mi mente después de estar acribillando, maltratando, diciendo de todo... Podéis durante un mes, por supuesto, sería una persona de roca si no me afectara pero llegará un punto que me dará todo absolutamente igual. Es que nada va a cambiar para mí; seguiré ganando dinero, seguiré estando aquí".

El discurso fue en escalada y detuvo el tema de conversación de su directo para seguir: "Luchar contra mí es imposible. Podéis debilitarme un poco pero siempre voy a estar dando por culo, y quiero que os metáis en la puta cabeza. Sé la persona que soy y se ve la injusticia que se me ha hecho. Yo voy a ganar este pulso".

Finalmente, dedicó unas palabras para el ambiente de Twitter en el último mes: "Twitter ha sido una copia barata de lo que hacía yo. Ni siquiera me llegáis a la altura de lo que yo fui"