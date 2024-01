Anabel Pantoja desvela cómo está la relación con su tía Isabel Pantoja: "No quiero..."

Anabel Pantoja ha comenzado el año sincerándose en una nueva entrevista. La televisiva se encuentra centrada en su carrera profesional, y ha recibido a la revista 'Lecturas' en su nuevo piso de Madrid para abrirse y romper el silencio sobre su fase más personal.

Por un lado, la ilusionante etapa en el amor que vive con David Rodríguez, y, por otro lado, la complicada relación que ha mantenido con su familia.

La sobrina de la artista ha optado por la concordia con sus familiares, empatizando con la postura que ha tomado Isabel Pantoja con sus allegados. "Hay mucha gente que se quiere poner en contacto con ella por interés", explicaba, añadiendo que "cuando una persona se lleva tantos desengaños y tantas estafas, al final decide con quién hablar y con quién estar tranquila".

Además, Anabel aclara que "cuando tengo un problema no la llamo, no me apetece". Sin embargo, sí que le apetece compartir las cosas buenas que suceden en su vida, como "la casa nueva, sobre mi situación laboral (...) No soy una persona bien queda, lo que pasa es que no quiero perder la poca familia que me queda", decía justificando el ser la única que mantiene relación con diferentes partes.

"Antes me imaginaba viviendo una vida junto a mis primos Kiko e Isa, en la misma ciudad. Y al final, cada uno ha tirado para un lado. Eso te va separando", contaba en la entrevista. "Lo importante es poder levantar el teléfono e ir a ver a mis sobrinos y que se mueran de amor al verme. Me encargo de que no me dejen de querer", explicaba la sobrina de la Pantoja.