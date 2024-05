La dura confesión de Whoopi Goldberg, la actriz de 'Sister Act': su adicción a la cocaína le hacía ver "monstruos"

Whoopi Golberg es un referente para millones de personas en el mundo. La actriz ganó los cuatro premios más importantes en la industria del entretenimiento de los Estados Unidos, se alzó con el Emmy, el Grammy, el Óscar y el Tony, no se le resistió ninguno.

Además también ha desempeñado un papel fundamental en la vida política y periodística del país presisidido por Joe Biden.

La presentadora de televisión se ha caracterizado por su franqueza y su honestidad con la audiencia, lleva décadas en la primera línea mediática pero no ha perdido la fama con la gran masa de espectadores fieles que siguen sus intervenciones y programas.

Tras meses de espera, la artista publicó ayer su libro de memorias. Un escrito cargado de confesiones, en tono personal e íntimo donde Goldberg se ha mostrado más humana que nunca y ha compartido sus secretos con la audiencia en su nuevo libro 'Bits and Pieces: My Mother, my Brother, and Me', lo que se traduciría al español como 'Trocitos y pedazos: mi madre, mi hermano y yo'.

La actriz famosa por interpretar 'Ghost', 'Sister Act' y 'El color púrpura', se ha mostrado al desnudo con sus seguidores y ha contado algunos de sus episodios vitales más traumáticos. En tan solo horas en el mercado un momento especialmente duro en la vida de Whoopi Goldberg ya ha inundado las redes: su adición a la cocaína.

Goldberg llegó a tener alucinaciones por consumir cocaína

Empezó a consumir cocaína cuando era muy joven, se desintoxicó en los años 70 y más tarde ,en los 80, volvió a tontear con las drogas. En aquel momento era conocida en Hollywood y "la droga estaba en todas partes''.

''Me invitaban a fiestas en las que me recibían en la puerta con un cuenco de Quaaludes del que podía escoger lo que quería. Se colocaban líneas de cocaína en las mesas y en los mostradores del baño para que las tomara", explica sin tapujos en su libro.

La situación se volvió muy crítica cuando empezó a tener episodios de alucinaciones. Un día la droga le hizo creer que tenía "un monstruo debajo de la cama", y no salió de su cama hasta 24h más tarde, incluso llegó a mearse encima por no abandonar la habitación.

Decidió volver a ''desintoxicarse'' cuando una empleada de un hotel la encontró consumiendo, se miró en el espejo y se dio cuenta de que no podía seguir así.