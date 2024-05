Las duras notas para Mbappé y Dembélé en Francia

La prensa francesa no ha tenido piedad con las estrellas del PSG después del varapalo que significó la eliminación en las semifinales de la Champions League. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé son los principales señalados ya que eran los futbolistas llamados a marcar las diferencias.

El diario 'L'equipe', el gran referente deportivo en Francia, los calificó con una nota muy deficiente. Mbappé y Dembélé se llevaron un 2 sobre 10, recibiendo las calificaciones más bajas del equipo. Solo Nuno Mendes con un 5 y Vitinha con un 7 se salvaron del suspenso en la alineación de Luis Enrique.

Sobre Mbappé, el rotativo relata que "su último partido con el París en la Champions pareció una pesadilla" y recalcó que "fue infinitamente frágil y dominado en el duelo con Hummels, casi nunca se fue en el uno contra uno". Aunque tuvo ocasiones, una de ellas acabó en el larguero, la valoración final fue que ofreció "muy poco para ser un aspirante al Balón de Oro".

Dembélé mostró su cara más crispada y vio una amarilla por una dura entrada / EFE

En cuanto a Dembélé, 'L'Equipe' reconoce su buena temporada, pero que en el partido del martes fue "decepcionante". Hablan de unos regates "ineficaces" y con una "creatividad muy limitada" con la que "su juego quedó desperdiciado".

Luis Enrique tampoco se libró de los palos y se llevó otro suspenso, con un 3. Del asturiano dicen que su cambio en el once esperado con Gonçalo Ramos por Barcola "no fue un éxito y su equipo nunca mostró la cara conquistadora esperada". Sobre sus sustituciones, con la entrada del propio Barcola, Asensio y Lee añaden que "no cambiaron el aspecto" del equipo.

La prensa generalista

'Le Parisien", por su parte, expone que Mbappé se despidió de la Champions "sin marcar la diferencia, como en la ida en Dortmund guardó silencio y no pudo hacer nada para ofrecer a su equipo su segunda final en la Liga de Campeones".

Mbappé no tuvo su noche en el PSG - Borussia Dortmund / AP

De su última gran noche europea en París inciden en que estuvo marcada "por la tristeza y la decepción" terminando en "un escenario de pesadilla".

'Le Monde' tampoco ha sido condescendiente y habla más del proyecto global del PSG. "Esta vez la eliminación no fue con el Manchester City", sino que chocó contra un Dortmund que es "un equipo sólido y estructurado, un colectivo que combina experiencia y juventud. Un modelo, casi nos atreveríamos a decir, para un club parisino que abrió un nuevo ciclo esta temporada".

Luis Enrique no dio con la tecla en el PSG - Borussia Dortmund / AP

También 'Le Figaro' fue contundente y puso el acento de nuevo en Mbappé, quien "estuvo perdido" y en Dembélé quien tuvo un día "cruzado".

La repercusión del fracaso de un nuevo intento del PSG por ganar la Champions League ha dejado muy tocado al campeón galo a nivel mediático y ante los aficionados.