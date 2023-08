Patricia Pardo ya sabe cuál será el nombre de su hijo con Christian Gálvez

La presentadora ya ha pensado el nombre para el bebé

Patricia Pardo ha vuelto a trabajar después de unos días de descanso. La presentadora ha regresado a El programa del verano y ha consesado a todos los espectadores del matinal veraniego que está embarazada de Christian Gálvez.

Feliz y emocionada, la sustituta de Ana Rosa Quintana durante el verano no ha podido evitar compartir este momento, e incluso ha ofrecido detalles acerca del nombre que podría recibir el bebé.

El pequeño llegará en enero de 2024, pero la decisión acerca del nombre del bebé no será para nada sencilla: su marido y sus hijas no están de acuerdo y deben llegar a un consenso antes de que su futuro hijo con Christian Gálvez llegue al mundo.

Isabel Rábago, colaboradora del programa, no dudó en preguntarle directamente acerca de esta cuestión: "¿cómo se va a llamar el niño? Pues yo no entiendo cómo no lo llamas Carlos, es un nombre precioso, no me gustó nada el comentario que hiciste".

Patricia Pardo, sin querer revelar el nombre, dijo entender que Isabel Rábago se cabrease porque está "enamoradísima" de un Carlos, pero antes explicó que las dos hijas de Christian Gálvez fruto de su matrimonio con Almudena Cid están "como locas por tener un hermanito" y ambas quieren que se llame Carlos. Pero ella, eso sí, no tiene tan claro que ese vaya a ser su nombre: "yo tengo decidido el mío", aclarando que no sería ni Leonardo ni Leo.