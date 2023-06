Alessandro Lequio frena a Joaquín Prat tras este enésimo intento

El presentador de El programa de Ana Rosa quería saber si conocerá o no a su nieta Ana Obregón ya está en Madrid con Ana Sandra, la hija póstuma de Aless Lequio

¿Qué hará Alessandro Lequio? ¿Irá a la casa de Madrid a conocer a Ana Sandra, la hija póstuma de su hijo Aless Lequio? ¿O evitará a toda costa que llegue este momento? El colaborador de El programa de Ana Rosa no se ha pronunciado como tal sobre este tema que intenta evitar en la medida de lo posible; tampoco se ha aventurado a explicar qué piensa sobre la polémica acción que ha realizado su ex pareja, Ana Obregón.

Sin embargo, los colaboradores de El programa de Ana Rosa buscan por todos los medios las declaraciones de su compañero Alessandro Lequio. Por el momento, no ha acudido al domicilio en el que residen Ana Obregón y Ana Sandra.

Eso sí, la afirmación que realizó Joaquín Prat no le gustó demasiado: "se ha hablado mucho de cuándo irás a visitar a tu nieta, y me atrevo a decir que irás, pero tú vas a decidir cuándo". Respondiendo al presentador, dijo con cierta ironía: "ya lo he dicho y no me voy a repetir. ¡Un respeto al yayo!".

Así es como Joaquín Prat tuvo que frenarse ante Alessandro Lequio, quien aclaró en su programa días atrás que lo único que quiere es "paz y tranquilidad. Relax, discreción No quiero ruido". Además, no cree que sea el momento de hacer esta esperada visita, pero tampoco se cierra a realizarla en un momento dado. No debe ser nada fácil saber que tu nieto, fallecido hace 3 años, ha tenido una hija póstuma a través de la gestación subrogada, siendo ahora madre su propia abuela.