Tamara Falcó arremete contra Ana Rosa y Alessandro Lequio por este motivo

Tamara lanzó un claro mensaje a los que cuestionaron su peso "¿Se han metido contigo por tu peso?"

Como es costumbre en 'El Hormiguero', después de que Nicki Nicole se marchara tras su visita al programa de Antena 3, pudimos ver a, como cada jueves, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val, que se sentaban para seguir hablando de la actualidad. Así que, al final, era cuestión de tiempo que Pablo Motos le preguntara a Tamara Falcó sobre algo relacionado con ella y con la actualidad más reciente.

Concretamente, Motos le preguntó a Tamara lo siguiente: "¿Se han metido contigo por tu peso?". Una pregunta que tenía 'El programa de Ana Rosa' como destinatarios, ya que fueron los primeros que empezaron a cuestionar el peso de Tamara. De hecho, se pueden dar hasta nombres propios, puesto que Bibiana Fernánez, Alessandro Lequio y la propia Ana Rosa Quintana fueron los más críticos con el peso de la hija de Isabel Preysler.

Antes de indagar en la pregunta del presentador del espacio de Antena 3, Tamara comentó algo que hicieron desde 'Sálvame': "Me mandaron dos santeros a casa. Abro al Glovo y digo por qué huele a incienso. Mi hermana me dijo si no había visto todo. Yo estuve echando agua bendita por todas partes, llamando a los sacerdotes, estaba preocupadísima", contaba Falcó entre risas. Después de esto, sí que habló las criticas que había recibido sobre su peso.

"Me decían que voy a perder 10 kilos. Pero por qué voy a perderlos si el traje me lo están haciendo a medida... Lo que no entiendo por qué con Íñigo no dicen que ha ganado 10 kilos, solo a mí". Cristina Pardo no dudó en saltar en ese momento en defensa de su compañera. "Me parece lamentable en los términos en los que se han referido al peso de Tamara. El peso viene y va dependiendo del momento en el que estás, o si estás así porque te da la gana. Todo esto puede terminar provocando una anorexia. Deberíamos ser más cuidados, no sé", decía la colaboradora.

Por último, Tamara Falcó acababa declarando que todo esto se la bufa, porque está en su momento más feliz, ya que en muy poco tiempo estará casada con Íñigo Onieva.