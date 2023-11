Medina Cantalejo descarta que los árbitros 'hablen' después de los partidos

El presidente del Comité Técnico de Árbitros si que se ha mostrado, en cambio, abierto a la posibilidad de que los árbitros puedan ofrecer ruedas de prensa antes de los partidos Medina Cantalejo destaca que la reunión de los árbitros con los entrenadores ha sido "muy cordial y positiva"

Luis Medina Cantalejo valoró positivamente, ante los medios de comunicación, la reunión de los árbitros con los entrenadores. El presidente del CTA destacó que "hacía mucho tiempo que no nos reuníamos y ha sido un encuentro cordial y muy positivo".

Medina Cantalejo destacó que "estas reuniones sirven para escuchar cosas que desconocía, me ha llamado la atención la petición de los entrenadores de que haya más empatía y diálogo de los árbitros hacia ellos. Me parece bien siempre que reine la cordialidad y el respeto. Lo que les he dicho es que no sé si yo sería capaz de dialogar en caliente después del partido y quizá sería mejor hacerlo más tarde en frío".

Podrían hablar antes pero nunca después de los partidos

Sobre la posibilidad que los árbitros ofrezcan ruedas de prensa después de los partidos como lo hacen los entrenadores, Medina Cantalejo ha sido contundente: "no se va a hacer, no hay ningún país en el mundo que se haga, en Holanda se hizo y lo tuvieron que cortar porque no funcionó. Lo que sucedió en Francia con el VAR y la televisión fue una prueba piloto".

El 'jefe' de los árbitros sí que se mostró abierto a la posibilidad de que los árbitros puedan hablar con los medios antes de los partidos: "esto es algo que ya hacemos antes de la final de la copa y no me parece mal aunque no sé si es interesante para vosotros que un árbitro os explique siempre lo mismo, como se ha entrenado durante la semana y como se ha preparado, no hay más".

Medina Cantalejo no quiso entrar a valorar la ausencia de Rafa Benítez y Manuel Pellegrini, dos de los entrenadores habitualmente más críticos con el estamento arbitral.