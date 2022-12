El 'killer' Sergio González no se baja de la nube

El canterano logró un espectacular hat-trick ante el Cartagena en menos de un minuto y ya lleva 10 goles en la liga El ala ya anotó el tercer póker de la historia de la sección en europeo y está siendo la sensación de la temporada

Desde el primer día en las pruebas médicas del pasado verano, Sergio González se ha empeñado en demostrar que era un acierto la apuesta de Jordi Torras para su tercer regreso al Barça y lo está consiguiendo a tal nivel que está desbordando las previsiones más optimistas.

Elegido mejor ala de la pasada temporada por la LNFS como jugador del Viña Albali Valdepeñas a las órdenes de un David Ramos con el que aprendió a ser aún más competitivo, el de Montcada estuvo cuatro temporadas en las categorías inferiores azulgranas antes de marcharse en 2009 al AE Les Corts y de allí a Industrias Santa Coloma en 2013.

Tres años después, en 2016 demostró su ambición al optar por no seguir en el primer equipo colomense con 19 años recién cumplidos para incorporarse al filial azulgrana con Xavi Closas. Sergio González se convirtió en una pieza clave del Barça B e incluso tuvo minutos con Andreu Plaza en ese curso 2016-17. El club estaba muy interesado en su continuidad, pero él entendió que ese estatus no le permitiría crecer y fichó por el Aspil Jumpers Ribera Navarra (2017-20), de donde pasó los dos cursos pasados al Valdepeñas.

“Mucha gente no entendió que no siguiese en el filial y es algo que puedo entender. La verdad es que estaba muy a gusto en el club y me sentía importante, pero el tiempo me ha acabado dando la razón. Acerté con mi decisión”, explicó semanas atrás a SPORT el internacional español.

Sergio González celebra uno de sus tres goles ante el Cartagena | FCB

El pasado sábado el ala azulgrana se erigió en el gran protagonista en la goleada ante el Jimbee Cartagena (8-1) con tres goles en tan solo 58 segundos (del 3-0 al 6-0) en el mejor partido colectivo de unos convulsos últimos tiempos con el KO en la Champions. Con 10 tantos, es el máximo realizador liguero del equipo y tiene a tres el ‘Pichichi’ que actualmente ocupa Alberto Saura, canterano de ElPozo que milita en el Córdoba Patrimonio.

No es su primera proeza en los poco más de cuatro meses que lleva en el equipo desde que en la pretemporada se convirtió en uno de los tres fichajes junto a Antonio (Jaén) y a un Catela que no había jugado pese a fichar en marzo. En la Ronda Principal de la Champions, el ‘otro’ Sergio del equipo anotó un póker ante el Dobovec, algo que solo habían logrado los brasileños Igor y Wilde en Europa.