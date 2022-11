Sergio González sigue rompiendo moldes

El canterano es de largo el máximo realizador del equipo en este curso con 12 goles en 11 partidos Logró un histórico ‘póker’ en Europa ante el Dobovec y solo se quedó sin ver puerta en Murcia y en Noia

Sergio González regresó al Barça el pasado verano por tercera vez en su carrera y firmó por tres temporadas convencido de estar preparado para asumir un papel importante en un equipo que venía de conquistar la Champions, Liga, la Copa de España y la Supercopa.

“Como aquel que dice, he tenido que hacer la mili primero en Tudela y después en Valdepeñas. De hecho, en su día muchos no entendieron que dejase el filial del Barça, pero el tiempo me ha dado la razón”, confesó el de Montcada a SPORT en una reciente entrevista.

No le faltaba razón. Aunque ya mostró muchas virtudes en la temporada 2016-17 cuando Andreu Plaza le dio la alternativa en el primer equipo, Sergio González es ahora un jugador mucho más completo que llegaba con la vitola de su elección como mejor ala del curso pasado para la LNFS.

Lo que pocos esperaban es que rompiese todos los registros goleadores con unas cifras propias de Ferrao, máximo goleador en cuatro de los últimos seis cursos. El caso es que el catalán ha marcado 12 goles en los 11 encuentros que ha disputado el Barça entre Liga y Champions. De hecho, solo se quedó sin marcar en dos partidos (la derrota por 2-1 en la pista de ElPozo Murcia y la victoria del pasado fin de semana por 2-4 ante el Noia).

En la Liga vio puerta una vez en las victorias frente a Industrias Santa Coloma (5-6), Córdoba Patrimonio (6-4), Levante UD (1-6), Ribera Navarra (5-1), Viña Albali Valdepeñas (5-3) y el viernes frente al UMA Antequera (2-1), partido en el que los colegiados no le concedieron un segundo tanto pese a que la pelota botó completamente dentro de la línea tras estrellarse en el travesaño.

Así, Sergio González lidera la tabla de realizadores azulgranas con seis tantos, seguido con cuatro por Adolfo, Ferrao y un Matheus que realizó un sensacional encuentro el viernes y que está llamado a ser fundamental esta temporada.

Sergio González, esta temporada con SPORT | VALENTÍ ENRICH

No obstante, aún fue más espectacular lo que hizo Sergio González en la reciente Ronda Principal de la Champions en la que el Barça logró la primera plaza de su grupo con pleno de victorias. El canterano terminó con seis goles en tres encuentros y tiene serias opciones de conquistar el ‘Pichichi’ al estar eliminados ya con nueve el finlandés Jere Intala (Kampuksen Dynamo) y con siete el brasileño Denerson Moreira (London Helvécia).

El ala catalán anotó su primer gol en la Champions en el debut ante el Hovocubo (6-1) y repitió en el duelo final ante el Luxol St. Andrews (1-7), pero donde rompió todos los registros fue en el segundo duelo con su espectacular póker frente al Dobovec esloveno. De esta forma, se convirtió en el tercer azulgrana en conseguir tal gesta en Europa, emulando a los brasileños Igor y Wilde (tercer máximo goleador de la historia de la sección por detrás de Sergio Lozano y de Ferrao).

A una semana y media de la Ronda de Elite de la Champions y con la visita liguera a Palma a dos días vista, Sergio González no se conforma y quiere seguir maravillando en el mejor momento de su carrera con 25 años cumplidos el pasado verano.