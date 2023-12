Velasco: "Hemos cumplido el objetivo"

El técnico azulgrana quiso destacar la dificultad que ha supuesto alcanzar la Final Four: "Aquí nadie regala nada". También incidió en el esfuerzo realizado por una plantilla bajo mínimos por las lesiones: "Han estado jugando tres prácticamente lesionados"

El Barça consiguió el ansiado billete a la Final Four de la Champions tras cosechar una meritoria victoria en el feudo del anfitrión, el Riga FC. Al finalizar el encuentro, Jesús Velasco quiso incidir en la dificultad de haber superado el grupo. "Aquí nadie regala nada y se ha visto un grandísimo nivel en los cuatro equipos. Seguramente habíamos hablado que era el grupo más duro y se ha podido ver. El equipo que venía como cuarto, el Riga, al final ha estado a punto de pasar", recalcó.

Al ser preguntado por las claves del partido, el técnico azulgrana destacó que "nuestra gran suerte ha sido acelerar un poco en la segunda. En el primero empezamos bien, pero estuvimos con una intensidad un poquito más baja. En el segundo hemos subido esa intensidad y es verdad que ellos han tenido que correr en el primero y quizá les ha pasado factura y tenían menos piernas. Lo hemos aprovechado, hemos sacado esa renta y con ella hemos llegado al final".

A pesar de no ir en ningún momento por detrás en el electrónico, Velasco confesó que sufrió de lo lindo a partir del segundo gol del Riga. "No he sufrido hasta el 2-3. Íbamos 1-3, estaba bastante dominado, pero ese gol a falta de cuatro minutos es mucho tiempo para un solo gol y si marcaban nos dejaban fuera...".

La gesta de clasificar para la Final Four cobra aún más valor teniendo en cuenta el problema con las lesiones. "La Final Four es un objetivo marcado en el calendario. Objetivo cumplido, estamos bien colocados en la liga y vamos a tener que recuperar a jugadores, porque han hecho un esfuerzo enorme. La gente de fuera no lo sabe, pero han estado jugando tres prácticamente lesionados y tenemos un vestuario roto casi".

Por último, Velasco se mostró especialmente agradecido con la afición, que considera que le ha llevado en volandas hacia el objetivo. "Todos estábamos muy mentalizados. Cuando perdimos 2-7 contra Inter, los Dracs animando todo el partido, fuimos allí a saludarlos, nos dieron todo el ánimo del mundo y lo hablamos con los jugadores. Chicos, nuestros aficionados creen en nosotros y tenemos que ser los primeros que creemos en nosotros".