Un Barça errático encaja una goleada a cinco días de la Champions

El partido estuvo muy igualado en una primera parte llena de alternativas que se saldó con un empate (2-2) El polémico 2-4 obra de Drahovsky descentró a un Barça que deberá levantarse si quiere acceder a la Final Four

A tan solo cinco días de la Ronda de Elite de la Champions, el Barça sufrió una dolorosa y merecida derrota por 2-7 ante Movistar Inter en el Palau lastrado por las bajas y por sus excesivos errores que dieron alas a un lanzado cuadro madrileño. Es verdad que el gran objetivo era no sufrir más lesiones, pero la segunda parte fue mala. Muy mala.

FICHA TÉCNICA PRIMERA DIVISIÓN BAR 2 ________________ 7 INT ALINEACIONES BARÇA, 2 (2+0): Dídac (p.), Antonio, Erick, Touré, Pito (1) -cinco inicial-, André Coelho, Dyego, Adolfo (1), Aniol y Catela. MOVISTAR INTER, 7 (2+5): Jesús Herrero (p.), Rubi Lemos (1), Cecilio (2), Raúl Gomez, Drahovsky (1) -cinco inicial-, Lazarevic, Humberto, Terry (2), Fits (1), Raya, Pablo Ordóñez y Korpela. GOLES 0-1, Cecilio (3:09); 1-1, Pito (11:52); 2-1, Adolfo (17:56); 2-2, Terry (18:48); 2-3, Fits (30:40); 2-4, Drahovsky (33:52); 2-5, Terry (35:34); 2-6, Cecilio (36:49); 2-7, Rubi Lemos (37:15). ÁRBITROS Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina (Castilla La Mancha). Mostraron tarjeta amarilla a los locales Touré (2:29), Adolfo (19:43); y a los visitantes Cecilio (25:38), Korpela (25:52) y Raya (32:16). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la 13ª jornada de Primera División masculina de fútbol sala disputado ante 2.812 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

Tras un nuevo cambio de rumbo en la entidad madrileña con la destitución de Pato, la llegada al banquillo de un campeón mundial como Alberto Riquer ha cambiado la cara de un equipo que llegaba tras encadenar cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros.

Por parte azulgrana, la historia de siempre en vísperas de la semana más importante de la temporada con Sergio Lozano, Ferrao, Álex Yepes y Sergio González lesionados y con Matheus y el portero Miquel Feixas entre algodones para la Ronda de Elite de la Champions.

Los locales salieron muy motivados y monopolizaron el juego los primeros tres minutos con una buena intervención de Jesús Herrero a disparo de Touré en el 2' como acción más reseñable. Sin embargo, Inter se adelantó a los 189 segundos en su primera llegada con un tanto de Cecilio después de una rápida combinación con Rubi Lemos tras una bola que peleó Drahovsky.

El 0-1 durmió el partido durante bastantes minutos, hasta que Adolfo se echó el equipo a sus espaldas con un misil que desvió Herrero y con otro que se fue al larguero al paso por el 8'. Estaba mejor el Barça y empató en el 12' con un golazo de Pito a la media vuelta a pase de Catela.

Dyego trata de encarar a Raya | JAVI FERRÁNDIZ

En su intento de recuperar su mejor línea, los visitantes se plantaron con cinco faltas a 6:07 del final, pero lo gestionaron a la perfección. Un disparo mordido de Drahovsky se fue al poste a tres minutos del descanso y acto seguido apareció como siempre Adolfo para inventarse un derechazo raso que supuso el 2-1.

Inter maneja la estrategia a la perfección y tan solo 48 segundos después Raúl Gómez encontró en una pelota parada a Terry, quien anotó el 2-2 con sutileza. Antes del descanso, Aniol pidió una posible sexta falta que no fue ni por asomo. Acertaron los árbitros, aunque se pudieron ahorrar la amarilla al igual que con la mostrada a Touré en los primeros compases del partido. En el Oeste americano habrían sobrevivido sin duda.

El duelo regresó vibrante con un buen disparo de André Coelho que rozó en el larguero tras el desvío de Jesús Herrero y con una peligrosa falta junto al punto de penalti que estrelló Catela en la cara del meta visitante. Mientras, la pillería de Cecilio y la calidad de Terry creaban problemas a un Dídac que tenía que arriesgar.

Con Pito al mando, Adolfo no superó a Herrero con un toque sutil en el 28' ni en un remate en posición complicada en el 29' cuando Inter volvía a tener problemas de faltas con cuatro por una sola en el bando de Jesús Velasco. Y Cecilio puso a prueba a Dídac. El partido estaba en su máximo apogeo cuando Fits firmó el 2-3 a 9:20 del final.

Pito logró el tanto del primer empate del partido | JAVI FERRÁNDIZ

Volvió a aparecer uno de los grandes responsables de que el Barça no disputase la pasada Final Four al eliminarlo con el Anderlecht, Fits, autor del 2-3. Llegó acto seguido la quinta falta visitante con 7:44 por delante y pidieron penalti los locales por un posible derribo a Coelho que no existió. Demasiados aciertos arbitrales ya.

No vieron una falta de Drahovsky sobre Coelho que acabó con un tanto del eslovaco (2-4) en pleno desbarajuste local y se inventaron un penalti que se saldó con un paradón de Herrero a disparo de Dyego. El festival de amarillas más propio de una feria que de un arbitraje estaba en su apogeo más pleno. ¿Cómo enfadar a los dos equipos?

El enésimo error azulgrana en el pase permitió a Terry completar su 'doblete' y establecer el 2-5 a 4:26 del final, a lo que respondió Velasco con un tiempo y entregando a Catela la camiseta de portero, pero no era el día y primero Cecilio y después Rubi Lemos marcaron a puerta vacía para establecer un doloroso 2-7. Ahí se acabó todo. Lo mejor es que el Barça llegará a la Champions como líder en la Liga. Lo peor, que una actuación así en Riga sería sinónimo de KO.