Pito: "Estoy preparado para marcar la diferencia"

No ha tenido suerte el Barça con las lesiones esta temporada, pero no va a ser excusa. Y menos para un Pito (Chapecó, 1991) que se ha preparado las últimas semanas para llegar lo mejor posible a esta apasionante 'Final Four'. No está en su mejor momento físico, pero tiene experiencia y calidad de sobras para suplirlo. Debe ser clave para que el club azulgrana levante la quinta Champions de su historia.

Pregunta: Lo primero de todo, has estado muchas semanas arrastrando molestias en el pubis... ¿cómo estás físicamente?

Respuesta: Ahora mismo estoy bien, mejor de lo esperado. Desde diciembre/enero me molestaba muchísimo, tuvimos que hacer un plan porque eran muchos partidos y venía una competición importante y al final era un poco más para poder estar al 100% en la Champions. No estoy al 100%, pero sí mejor de lo que me esperaba. Veremos qué va a pasar en la Champions.

P: ¿Cómo se lleva eso de no estar del todo cómodo en lo físico, de tener que ir entrando y saliendo del equipo y de ver que no puedes mostrar tu mejor versión?

R: La verdad es que fue un poco molesto porque nunca estás al 100% física y técnicamente, pero es lo que me tocó. Tenía esa molestia y nada yo creo que lo más importante es estar en esta gran cita, que es uno de los objetivos principales del equipo. Estoy y estoy bien, con confianza y ahora ya solo queda dar todo para intentar salir de Armenia como campeón de la Champions.

P: Ganais la Copa de España, vais primeros en Liga y llegais a la Final Four de la Champions... Teniendo en cuenta todas las lesiones que ha habido, ¿esta temporada es casi un milagro?

R: (Se ríe) Bueno, nosotros teníamos una plantilla muy buena. Al final es raro pasar por todo lo que pasamos, pero la ayuda de los jugadores del filial, que entrenaron y jugaron con nosotros y que aportaron muchísimo, es lo que marcó la diferencia de donde estamos. Vamos a seguir así hasta el final porque siguen las lesiones, tres jugadores siguen aún lesionados y con la ayuda del filial va a ser así hasta el final.

Elogios a la cantera

P: Supongo que los jóvenes os han echado un buen cable. ¿Cómo los has visto?

R: Muy bien, la verdad. Están demostrando muchísimo. Algunos como Touré, que renovó y jugará la próxima temporada con el primer equipo, han aportado mucho.

P: Tú eres muy alto, pero con una técnica de jugador pequeño. ¿A Touré lo ves parecido?

R: Touré es un crack, un fenómeno. Creo que ya se está hablando de él y aún se va a hablar mucho más porque tiene muchísima calidad. Creo que va a disfrutar muchísimo aquí en Barcelona.

P: Vamos ya con la previa de esta 'Final Four' de la Champions. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo llega a esta 'Final Four'?

R: Bien, bien. Aunque haya todavía tres jugadores nuestros que no pueden estar con nosotros, los que estamos vamos a estar metidos al 100%. Eso va a ser la clave. Seguro que nos darán fuerzas y confiamos en salir con el título.

Pito, en la entrevista con SPORT / Javi Ferrándiz

P: ¿Más ganas todavía teniendo en cuenta que la temporada pasada os quedasteis en la Ronda Élite?

R: La pasada temporada nos quedamos fuera por un empate y el Barça tiene que estar en estas citas. Queremos aprovechar cada minuto en el que estemos en la pista.

P: ¿Llega en un buen momento esta Final Four o hubiérais preferido que llegara algo más adelante cuando todos tuviérais ya más ritmo competitivo?

R: La Final Four viene como viene. Si hubiera sido más adelante no sé qué hubiera pasado, igual incluso algún jugador se podría haber vuelto a lesionar. Estamos ahí, claro que no todos estamos al 100%, pero ahí dentro, en una cita así, ya cambia la película. Ahí no habrá dolor porque es una cita importantísima y muy bonita.

P: Tú ya has ganado una Champions vistiendo la azulgrana, ¿cómo afrontas esta Final Four en lo personal a tus 33 años?

R: Esta va a ser un poco diferente, por todo lo que pasamos esta temporada. Creo que va a ser muy ilusionante poder ganarla y vamos a estar metidos para buscar el título.

P: ¿Sientes que tienes más responsabilidad ahora que eres de los veteranos? ¿Te sientes más líder?

R: No, yo creo que todos los años donde estoy tomo responsabilidad. Estoy tranquilo en ese aspecto. Sé que mi presencia es importante y estoy preparado para marcar la diferencia.

Un rival durísimo en semifinales

P: El Sporting aspira a meterse en su cuarta final consecutiva... ¿qué rival tendréis delante? ¿Cómo lo habéis preparado?

R: Es un partido muy duro, sabemos de su calidad y de su forma de jugar. Cambia mucho respecto a lo que es el fútbol sala aquí en España. Aquí es más técnico y en Portugal sabemos que es algo más físico. La UEFA permite más contacto, así que tendremos que estar más pendientes. Estamos preparados.

P: ¿Tu intención sigue siendo la de estar en el Barça hasta los 37 años?

R: Sí, claro. Y ojalá mucho más, hasta los 40. Esto es lo mejor que hay a nivel de fútbol sala y entonces quiero estar lo máximo que pueda. Quiero estar compitiendo, viéndome con un nivel alto. Aquí solo juegan los mejores y yo me voy a centrar y trabajar para estar lo máximo que pueda.

P: Hablando de lo que puede pasar cuando acabe la temporada, apenas quedan unas cuantas semanas para el Mundial. ¿Piensas en ello o de momento solo existe la Champions?

R: Solo existe la Champions, el Mundial aún queda un poco. Yo estoy metido en la Champions. Es el título que quiero ganar.

P: ¿Mundial con Brasil o Champions con el Barça?

R: Me quedo con los dos y estoy confiado en ganar los dos.