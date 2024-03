Feixas: "Quedan tres títulos y vamos a ir con todo a por ellos"

El Barça ya vela armas en Cartagena de cara a una Copa de España a la que llega como primer cabeza de serie y en la que disputará este jueves el primer partido de cuartos de final frente a Osasuna Magna, un equipo ante el que empató en Pamplona (3-3) y al que venció con apuros en el Palau (5-4).

Con solo ocho jugadores de pista por las bajas de Álex Yepes, Ferrao, Sergio González y Sergio Lozano, el equipo que dirige Jesús Velasco sí tiene a tope a los dos porteros, Dídac Plana y un Miquel Feixas que llega en muy buen momento tras ser el héroe frente a Palma (1-0 con un gol suyo en el último minuto).

Miquel Feixas con SPORT en la previa del torneo copero al que llega el Jaén Paraíso Interior como defensor del título. Por su parte, el Barça busca el séptimo entorchado en una racha espectacular que empezó en 2011 en la laureada era de Marc Carmona, el gran precursor de todos los éxitos de la sección. Por cierto, que está a punto de graduarse en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universitat Pompeu Fabra.

¡Qué bonito lo que vivió en el Palau con su golazo en el 40’...!

El trabajo del portero es parar. Si paras, es tu trabajo y ya está. No serás nunca la estrella hasta que metas un gol. ¡Y eso hice (ríe)!

¡Pero había parado mucho!

Sí, sí. Fue redondo. Portería a cero y meto el gol. Eso se ve muy poco en el fútbol sala. Una de estas cosas que sueñas de pequeñito y más en el Palau con nuestra gente. Devolver un poco la moral a las tropas para encarar lo que viene con más ilusión y con más confianza ya te digo, fue un sueño.

Dídac y Feixas forman una pareja de plenas garantías / FCB

¿Cómo de fuerte mentalmente es Miquel Feixas?

Un portero tiene que serlo mucho y más en el Barça. Yo regresé al Barça con 21 años, que es una edad complicada para un portero. En fútbol sala y en balonmano, un portero tiene que ir adquiriendo esta madurez. Acabo de cumplir 26 años y ya tengo esa dureza mental necesaria para competir al máximo nivel y hacer actuaciones como la del otro día Palau. Es clave que la gente se lo pase bien, que estamos aquí para dar espectáculo.

El ‘No Feixas, No Party’…

Sí, es lo que busco. Desde pequeño veía el fútbol sala como un espectáculo. Somos profesionales, pero también actores de un show. Hay que ofrecer a la gente más que un partido, hay que ofrecer sensaciones únicas y mejores que en el teatro. Para mí el deporte es una fiesta y es lo que intento dar.

¿Cuánto tardó en verse al nivel de referentes como Paco Sedano, Juanjo o ahora Dídac?

Eso se ve a toro pasado, como se dice. Quizá hice un clic al final de la pasada liga, cuando entré en cuartos y jugué las ‘semis’. Después vino el verano y entendí que había ayudado a pasar a la final… esa fue la clave. No me tembló el pulso y rendí cuando llegó el momento.

Eso no se puede entrenar…

Es importante estar preparado, pero después tienes que salir, estar metido y cumplir las expectativas. Eso es muy difícil. Es esa dureza mental que decíamos.

Feixas ayudará al máximo, en la pista o en el banquillo / JAVI FERRÁNDIZ

¿Cómo vive un portero esa crisis de efectivos en la pista?

Me lo tomo como una motivación extra, porque somos la última línea y si hay bajas, tienes más responsabilidad y sabes que no puedes fallar. Es lo de siempre. Cuando falla el portero lo ve todo el mundo y es un error gravísimo, porque después ya está la red y es un gol.

¿Apuesta por el Barça en la Copa de España?

Yo siempre. Soy un romántico y creo que el Barça es lo más grande. Esa es la mentalidad que tienes que tener, porque es la que te lleva a ganar.

¿Así ganaron a Palma con seis jugadores de pista?

Si no te lo crees, no lo conseguirás. Si confías, puede pasar o no. Yo veo el escudo del Barça y me veo favorito. Siempre veo al Barça favorito. Luego ya veremos.

Feixas, en segundo plano en el entrenamiento del martes / JAVI FERRÁNDIZ

¿Qué pediría al equipo este jueves?

Que no nos confiemos y que curremos como el día de Palma o el de Ribera. Que trabajemos como si fuera la final de la Champions, porque si no ganamos hoy no habrá semifinales. Luego ya veríamos cómo estamos. Quedan tres títulos muy bonitos por delante y vamos a muerte a por ellos.

El gran objetivo es la Champions, pero ya se han perdido dos títulos…

Estamos en el Barça y aquí hay que ganarlo todo. La gente tiene que saber que eso es muy complicado y más como estamos con tantas bajas. Los títulos perdidos ya han pasado y tenemos tres muy bonitos por delante que podemos conseguir. La moral está subiendo, estamos recuperando efectivos e iremos con todo a ganar todo lo que queda.