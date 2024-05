Sainz niega su supuesto 'No' a Audi

En las últimas horas y a propósito de una información difundida en redes por Antonio Lobato, se ha especulado con el supuesto 'No' de Carlos Sainz a la propuesta de Audi. Sin embargo, el propio protagonista ha negado haber rechazado a la marca de los aros, que llegará a la Fórmula 1 en 2026 y le ofrece al piloto madrileño un contrato por tres años, incluída la temporada de transición de 2025 en Sauber.

"No hay nada de cierto en ello, no es correcto", ha dicho Carlos a su llegada al paddock del circuito de Miami, donde este viernes arranca la sexta prueba del Mundial 2024. El piloto madrileño desmentía así su negativa a decantarse por Audi y ha asegurado que prefiere tomarse su tiempo antes de decantarse por algún equipo tras su salida de Ferrari a final de curso.

"Creo que la relación de mi padre con Audi es algo muy importante a considerar. Pero en mi decisión intervienen muchos más factores. Realmente espero que Audi en el futuro pueda luchar por la victoria, porque eso significaría un coche más luchando por triunfos y una marca enorme como es. Les deseo lo mejor, sin siquiera haber decidido si es una posibilidad para mí o no", ha valorado Carlos en declaraciones al diario Marca.

Después de anunciar el fichaje de Nico Hülkenberg, Audi quiere confirmar pronto a su segundo piloto y Sainz no tiene la seguridad de que vayan a esperar su respuesta: "La única seguridad que tengo es la de mí mismo, de que quiero tomar la decisión correcta. Por eso también está tardando un poco más en resolverse (su futuro) y por eso quiero ver todas las opciones disponibles antes de tomar cualquier decisión fundamental".

Sainz asegura que busca "un buen proyecto a medio plazo que me permita centrarme no sólo en el hoy y el ahora, sino también en el futuro a medio plazo. Sólo quiero buena gente a mi alrededor". Y en cuanto al resto de posibles destinos, que muchos sitúan en Red Bull o Mercedes, el español ha reconocido que "hay ciertas cosas que no dependen completamente de mí y habrá que esperar para que se concreten. Pero mientras tanto, no es que estemos completamente parados y todavía estamos en conversaciones y avanzando en lo que podemos avanzar", ha zanjado.

