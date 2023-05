El 'Espartano', un emblema del fútbol sala

El Barça ha anunciado este martes que el mítico Carlos Ortiz, de 39 años, colgará las zapatillas a final de curso A cuatro meses de cumplir 40 años, el cierre conquistó tres Champions con Movistar Inter y una como azulgrana

A tan solo cuatro días de cerrar la fase regular liguera en la pista de Movistar Inter, el FC Barcelona ha anunciado este martes que el emblemático Carlos Ortiz se retirará a finales de la presente temporada a menos de cuatro meses de cumplir sus 40 años y después de más de dos décadas completas maravillando dentro y fuera de las pistas.

'El Espartano' era un viejo deseo azulgrana y ya había estado dos veces a punto de llegar al Palau. Sin embargo, José María García siempre consiguió 'atarlo' y su esperado fichaje no llegó hasta el verano de 2021 coincidiendo con la llegada al banquillo de su inseparable técnico Jesús Velasco.

"Yo siempre he tenido la espina esa de jugar algún día en el Barça. Ya lo sabes, he estado muchas veces a punto de venir y al final por unas cosas o por otras no pudo ser. Siempre quise jugar aquí, ver lo que era el Barça", admitía sin tapujos semanas después de su fichaje en una entrevista con SPORT.

El cierre internacional debutó en Primera División en el UD Las Rozas Boadilla allá por 2003 y en 2006 se enroló en el MRA Navarra (actual CA Osasuna Magna). Dos cursos después, en 2008 fichó por Movistar Inter y allí hizo historia durante 12 campañas (de 2012 a 2019 coincidió con Velasco) para cumplir su sueño de vestir de blaugrana en el verano de 2021.

Carlos Ortiz, con el directivo Aureli Mas el día de su presentación | VALENTÍ ENRICH

El palmarés del madrileño es prácticamente único con cuatro Champions (la última con el Barça), siete Ligas (la última con el Barça), cinco Copas de España (una como azulgrana), dos Copas del Rey (la última con el Barça), siete Supercopas (la última con el Barça), una Copa Catalunya y una Intercontinental.

Ortiz también ha hecho historia con la selección española, cuya camiseta ha vestido más que nadie. Por ello, recibió un sonoro homenaje en febrero de 2022 cuando decidió poner punto y final a su exitosa etapa como internaciones con un total de 215 encuentros con la 'Roja', con la que ha conquistado cuatro títulos europeos más una plata y un bronce más dos platas mundialistas (solo le ha faltado una 'estrella').

Duro y firme como el que más pero incapaz de ir a lesionar a un rival, Ortiz aúna calidad, potencia y un carácter que lo han hecho siempre un jugador irrepetible. "La clave es mi aspecto mental. Competitivamente, si me lo permites, soy una bestia y quiero ganar siempre, hasta en los entrenamientos. Y cuando veo que el partido está más o menos solucionado ya estoy pensando en guardar mi cuerpo para no tener ningún problema y llegar a tope al siguiente", recalcaba en esa citada entrevista.

Ortiz, en Riga tras ganar la Champions con el Barça en 2022 | FCB

Precisamente por eso, Carlos Ortiz está decidido a retirarse con otro título de liga en el zurrón que sería el segundo en sus dos temporadas como azulgrana y el octavo en el global. Para ello será clave elevar el nivel tras sumar un solo punto en las dos últimas jornadas y perder una primera plaza que tratará de arrebatar al flamante campeón europeo Mallorca Palma Futsal este sábado en la última jornada.