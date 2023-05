El Barça, a dar en Cartagena otro paso hacia la primera plaza

El cuadro azulgrana visita este sábado a las 18.30 horas al Jimbee Cartagena en la penúltima jornada de la liga regular "Tenemos que salir muy concentrados, con mucha mentalidad e ir a por ellos desde el principio", manifestó Ferrao

En un fin de semana duro por su ausencia en la Final a Cuatro de la Champions en la que el Mallorca Palma Futsal luchará por su sueño como anfitrión en el Velòdrom Illes Balears, el Barça visita este sábado la difícil pista del Jimbee Cartagena (18.30 horas) en la penúltima jornada con el objetivo de lograr una de las dos victorias que necesita para asegurarse la primera plaza de cara a las eliminatorias por el título.

Con 63 puntos, los azulgranas superan en uno a un Mallorca Palma Futsal que ha disputado un partido más, por lo que salir de tierras murcianas con los tres puntos sería prácticamente sinónimo de ganar la liga regular y eso suele ser clave en las eliminatorias por el título liguero.

El encuentro es la reedición de la final de la Copa del Rey, de la que salieron victoriosos los de Jesús Velasco en un trepidante encuentro en el que los de Duda vendieron muy cara su derrota. El resultado fue de 3-4 en la prórroga con el gol clave obra de Pito, nada que ver con la 'paliza' del Barça en la primera vuelta en el Palau (8-1).

Con la única y conocida baja del capitán Sergio Lozano (lesionado de larga duración tras su cuarta lesión grave de rodilla), el vigente campeón liguero llega con confianza después de realizar en el Palau uno de sus encuentros más serios del curso (3-0 ante Osasuna Magna).

El brasileño Ferrao sigue dando pasos adelante después de estar cinco meses KO y se muestra convencido de que el equipo dará la talla. "Nos espera un partido muy duro. Delante de su gente van a pelear para ganarnos y ya vimos lo que nos costó en la final de la Supercopa. Además, llevan una racha muy buena . Nosotros queremos ganar los tres partidos y sobre todo conseguir la primera plaza, que es nuestro gran objetivo", señaló el de Chapecó.

Ferrao está centrado en ayudar al equipo | DAVID RAMÍREZ

"Cada partido tiene su historia. Tenemos que salir con la mentalidad de tener el balón e ir a por ellos desde el principio. Tenemos mucha hambre. Sabemos que no estamos en la Final Four de la Champions y hemos aprendido de nuestros errores para que no nos pase en la liga", prosiguió el goleador azulgrana.

En cuanto a sus goles, Ferrao destacó que se encuentra "bien, cada vez mejor después de la lesión y ahora a disfrutar después de una lesión larga. Yo no me obsesiono con los goles, lo que quiero es estar bien conmigo mismo, jugar concentrado y hacer mi trabajo, que los goles ya vendrán", concluyó el internacional con la 'verdeamarelha'.