La nueva perla de la escuela Cruyff que ya brilla en Europa

El centrocampista ofensivo del Feyenoord, que pasó por la escuela 'Johan Cruyff' brilló en su regreso con la selección de Países Bajos Calvin Stengs fue una de las 6 novedades que introdujo Koeman al once titular contra Gibraltar y anotó un hat-trick

Koeman ha encontrado a su nuevo '10'. El nombre es Calvin Stengs, centrocampista del Feyenoord que estrenó como goleador ante Gibraltar. El joven mediapunta aprovechó las rotaciones del entrenador neerlandés y anotó un hat-trick para dejar su huella en el regreso con la 'Oranje'. El partido también fue memorable para el jugador del Feyenoord que sorprendió a Koeman jugando en una nueva demarcación menos habitual para el jugador: de extremo derecho. Sus goles fueron vitales para certificar su billete para la Eurocopa 2024.

Ante la gran superioridad de la selección Holandesa, Koeman decidió rotar al equipo. Introdujo hasta 6 novedades en el once y el gran beneficiado fue Calvin Stengs. El jugador del Feyenoord aprovechó la oportunidad que le había propiciado el exentrenador del Barça y se lo devolvió con un 'hat-trick' en su primer partido internacional en más de dos años y medio.

Una auténtica exhibición goleadora en su regreso con la selección: "Para mí fue hace dos años y medio que jugué en el equipo holandés. En cualquier caso, es bueno volver a la selección holandesa. Marcar tres goles y llevarse una victoria a casa es muy bonito", afirmó el delantero del Feyenoord.

Calvin Stengs está siendo una de las sensaciones de la Eredevise. El jugador de 24 años ya suma 4 goles en liga, hasta tal punto de ser llamado para la selección de Ronald Koeman.

El Feyenoord, segundo en la Eredevise, se consagró como campeón por sexta vez consecutiva. Tras la consecución del título y su entrada a la Champions, el conjunto holandés se fue en busca de un '10'. El nombre fue Calvin Stengs, que en julio de 2021 abandonó el AZ Alkmaar después de ser traspasado al Niza y tras pasar por el Royal Antwerp regresó a los Países Bajos.

El holandés, formado en la escuela Johan Cruyff y desarrollado en el AZ, es un mediapunta con cualidades para jugar tanto en el carril central como en la banda derecha, partiendo a perfil cambiado (es zurdo). Es un jugador muy participativo en diferentes zonas del terreno de juego. En el último tramo del campo es un futbolista peligroso, que tiene la facilidad para generar oportunidades de peligro y romper el contexto de cualquier partido, es una de las razones por las que Ronald Koeman lo utilizó de extremo ante Gibraltar.

Para Stengs estos fueron sus primeros goles como internacional y Mats Wieffer, su compañero en el Feyenoord, también marcó por primera vez como jugador de la selección holandesa. A los diez minutos Stengs puso el 0-1 y los holandeses el 0-3 antes del descanso gracias a los goles de Mats Wieffer y Teun Koopmeiners. En la segunda mitad, el '10' también fue responsable del 4-0 y 5-0. A pesar de no haber marcado en sus siete partidos internacionales anteriores, se reivindicó con el gol.

2 – With Calvin Stengs and Mats Wieffer, it’s the first time two different Feyenoord players scored in a game for @OnsOranje since June 1997 (Jean-Paul van Gastel and Giovanni van Bronckhorst v. South-Africa). Blossoming. pic.twitter.com/UZ8gcaQar4