A Guardiola le crecen los enanos en el City

El técnico del Manchester City tiene muchos asuntos a resolver tras este parón de noviembre Las lesiones, una posible sanción deportiva y económica y la denuncia de Mendy amenazan al club

El Manchester City regresará del parón de selecciones con muchas preocupaciones a resolver. A los 'skyblues' se les han torcido las cosas durante las últimas semanas y al club le preocupa la situación. Pep ha perdido a cinco de sus hombres. Haaland, Mateo Kovacic, Nathan Aké, Ederson y Matheus Nunes han caído lesionados a lo largo de la ventana internacional. Además, la amenaza del 'fairplay' y del descenso, tras la sanción al Everton, asusta al club. Por último, su ex jugador Mendy, ha denunciado al City por impagos. Tres problemas que debe resolver con el foco puesto al partido ante el Liverpool el próximo sábado.

Un inicio de temporada 'nada sencillo'

El técnico de Santpedor afronta su octava temporada en los banquillos del Manchester City. Después de vivir un año perfecto, conquistando Champions, Premier y FA Cup, el entrenador catalán no está teniendo un inicio de temporada sencillo en el Manchester City. El parón no ha favorecido nada a Guardiola, que actualmente es líder de la Premier League con cuatro equipos que lo tienen al alcance. Y este sábado reciben al Liverpool en el Etihad Stadium, una final donde Pep tendrá que elegir bien sus cartas por todas las lesiones que se han producido estos días.

Haaland y las múltiples bajas

Pep Guardiola se ha mostrado muy crítico durante estos días con el parón de selecciones y la acumulación de minutos. Y es que el técnico de Santpedor ha perdido a su máximo referente, a Erling Haaland, que se lesionó ante Escocia en un choque fortuito. Matheus Nunes, Mateo Kovacic, Nathan Aké y Ederson también son bajas.

Además, seguirán sin poder jugar Kevin de Bruyne, John Stones y Sergio Gómez, lesionados hace semanas.

Sin embargo, Guardiola afronta el primer tramo de temporada con una situación complicada a nivel de jugadores disponibles y la tendrá que resolver acudiendo al mercado, donde ya suenan nombres como el de Savinho Moreira del Girona.

Una posible sanción de la Premier

La 'preocupación' más grave es la de la sanción de la Premier League. El Manchester City se encuentra inmerso en una investigación de 'fairplay' tras ser acusados en febrero después de supuestamente violar las reglas financieras de la liga más de 100 veces entre 2009 y 2018. El club ha negado las acusaciones, pero la realidad es que la situación asusta, y de verdad, después de ver la sanción de puntos al Everton.

"Ya hemos sido condenados. Hay que entender que 19 equipos de la Premier League nos acusan sin que tengamos la capacidad de defendernos. Tenemos suerte de vivir en un país maravilloso donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No tuvimos esta oportunidad, ya estamos sentenciados", afirmó Pep.

No obstante, Pep quiere que la Premier League tome rápidamente una decisión sobre la investigación del FFP del City: "Lo que me gustaría es que la Premier League, o los jueces, tomen (una decisión) lo antes posible. posible", añadió Guardiola.

"Tal vez hicimos algo mal, todo el mundo lo sabrá, y si somos como creemos que somos, como lo hemos hecho como club durante muchos años de la manera correcta, entonces la gente dejará de hablar de eso. Nos encantaría que fuera mañana", afirmaba el de Santpedor, que quiere una resolución inmediata.

La denuncia de Mendy

Y por si fuera poco, hay que sumarle a la reciente denuncia de Benjamin Mendy por impagos de salarios. Tras ser declarado inocente, el exdefensor del Manchester City ha denunciado al club después de que fuera acusado de delitos sexuales en 2021. Así lo ha afirmado el abogado del jugador Nick de Marco a Sky Sports, que habría presentado la demanda al Tribunal de Trabajo alegando "deducciones no autorizadas de salarios" hasta el final de su contrato con el campeón inglés, que finalizaba en junio.

El lateral izquierdo, que ahora juega en el Lorient de la Ligue 1, fue absuelto de todos sus delitos y espera cobrar un dinero que figuraba en su contrato.