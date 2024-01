Mourinho y Allegri, sin margen de error

Las cosas empiezan a ponerse serias en la Serie A. Con muchos equipos situados en un margen estrecho de puntos, cada victoria cambia la clasificación. El triunfo del Inter le ha otorgado el 'título' de campeón de invierno, con la Juve como un equipo que parece capaz de seguir la estela de los nerazzurri.

El equipo de Allegri no debería tener problemas para lograr los tres puntos ante la Salernitana, colista en liga. Todo lo que no sea un triunfo será una sorpresa mayúscula y permitiría que el Inter se escapara en la clasificación (ahora está a cinco puntos con un partido más). Los bianconeri no podrán contar con Locatelli por acumulación de tarjetas.

Por su parte, Mourinho tiene ante él un partido clave para la Roma en casa frente a la Atalanta. Una lucha que se antoja titánica entre el sexto y el séptimo clasificado, en plena pelea por los puestos europeos. Ambos están bajo la atenta mirada del Nápoles, que visitará al Torino.

Un Milan mermado por las bajas buscará no perder terreno con sus rivales de la zona alta ante un Empoli en descenso y la Lazio necesita un triunfo ante Udinese en su visita al Bluenergy Stadium para agarrarse a la pelea por los puestos europeos. Todos se juegan mucho en una jornada que podría hacer diferencias.