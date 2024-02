José Peseiro, seleccionador de Nigeria: "Hay presión, pero esperamos ganar la final"

La gran fiesta de la Copa África pondrá su punto final con la gran final entre Nigeria y la anfitriona, Costa de Marfil en el Stade Olympique Alassane Ouattara. El seleccionador de las 'Águilas Verdes', José Sampa habla con SPORT sobre la trayectoria en el torneo, el papel de un crack como Osimhen y todo lo que rodea al fútbol africano.

Nigeria era una de las favoritas antes de empezar el torneo, José Peseiro. ¿Usted se veía peleando por el título en la final?

Vine aquí por un proyecto deportivo más que por razones económicas. Desde el primer momento dije que quería venir para ganar la Copa África. Luego hay que lograrlo. En cuanto a favoritos, estaban Senegal, Marruecos y Costa de Marfil. Ahora estamos en la final y queremos ganarla. Será un partido muy difícil, pero esperamos ganar. Lo más importante ahora es poner los pies en la tierra y pensar qué tenemos que hacer en el partido.

¿Ve a una favorita en la final?

No, en la final siempre es 50%-50%. Costa de Marfil tiene jugadores muy buenos y juega en casa. Nosotros tenemos confianza en ganar, pero el partido decidirá.

Costa de Marfil ha tenido un torneo muy irregular, con muchas polémicas, destituciones... ¿Qué te ha parecido?

Aquí en África hay una carga emocional tremenda. Todos quieren ganar y hay una presión muy grande de los medios, la política, los fans... Costa de Marfil empezó mal, es verdad, también tenía las grandes expectativas de ser los locales. Creo que el bajón de expectativas puede ser favorable para ellos, aunque espero que no, porque quiero ganar. Su mejor partido fue ante RD Congo y ahora, tras dejar fuera a Senegal y Malí, tendrán confianza. Las dos selecciones tenemos presión.

¿Cómo vivió pasar de celebrar un gol en semifinales a que este fuera anulado por un penalti en contra que mandaba el partido a la prórroga?

Fue una locura. Creo que para los jugadores fue peor. Después de eso tuvimos unos minutos muy malos, los peores en la competición. Perdimos el foco del partido y estuvimos a punto de perder. No obstante, estoy contento porque después de ese momento tan duro el equipo se levantó una vez más. Esa respuesta me dio confianza.

Osimhen celebra el pase de Nigeria a la final de la Copa África / EFE

¿Qué supone tener a un jugador como Osimhen en el equipo? ¿Esperaba una mayor contribución de goles por su parte?

Es un chico fantástico. Es verdad que ha marcado un gol, pero le han anulado dos por el VAR, ha asistido, tiene a dos o tres rivales encima y abre huecos para los compañeros. Además, es un jugador que presiona increíble, que llega a todo, que puede ir en profundidad, tiene juego aéreo... Está haciendo una extraordinaria competición. Osimhen es mucho más que goles. Esperemos que haga el gol de la final.

¿Le ha podido afectar que se hable tanto de su futuro estas semanas?

Por ahora no lo creo. Es un chico que trabaja para el equipo, que pelea, que celebra como un niño... Su problema no es el Nápoles, es cargar a sus espaldas la presión de ganar. Es nuestro crack y todos los nigerianos le van a exigir y va a sentir la responsabilidad. Yo intento hablarle y decirle que esto es de todos, que no tiene que pensar que es necesario que haga goles siempre.

¿Le ves capacitado para jugar en un equipo como el Barça o el Madrid?

Creo que puede jugar en cualquier equipo del mundo. No voy a decir uno para evitar especulaciones. Él es un animal a la hora de presionar, muy bueno de cabeza, en el área y ojo, que también se asocia.

Algunos dicen que no se adaptaría al Barça, afirmando que tiene dificultades para asociarse precisamente...

Claro que no se asocia como otros jugadores del Barça, pero el City también busca un fútbol asociativo y fue a por Haaland. ¿No está ganando el City? ¿No está haciendo goles Erling? Osimhen es un jugador para jugar en el Barça, Madrid u otro. Otros jugadores asociativos no tienen sus movimientos verticales, su capacidad aérea o su presión. Él puede jugar en el mejor equipo del mundo.

Lookman celebra uno de sus goles con sus compañeros / EFE

Uno de los jugadores más destacados del torneo es Ademola Lookman, que jugó en las inferiores de Inglaterra. ¿Cómo es ese proceso?

Para un jugador que ha hecho su formación en Europa no es fácil adaptarse al fútbol africano. Es un fútbol diferente y Lookman se ha adaptado muy rápido. Está a punto de llegar a su mejor nivel. Aprovecha que Osimhen centra la atención de los defensas. El equipo le ha dado muchas cosas buenas a Ademola.

¿Se le da suficiente importancia a la Copa África en Europa?

Sí, muchos clubes de Europa están pendientes de jugadores. En África hay mucho potencial y en Europa cada vez necesitan más jugadores de África y Sudamérica. Por eso tienen los ojos aquí. No solo en la Copa África, muchos ojeadores vienen a ver otros torneos de inferiores.

¿Veremos a una selección africana ganando un Mundial alguna vez?

Sí, en un futuro claro que sí. Tiene potencial, pero hay que generar las condiciones para desarrollarlo. Cuando eso ocurra, alguna selección africana peleará por el Mundial.