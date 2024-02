Ilaix: "Le tengo un gran amor al Barça; tuve errores y quiero que el mundo observe al jugador que vio"

Ilaix Moriba, centrocampista del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que, después de cometer algunos 'errores' en su carrera, tiene ganas de que 'el mundo' le observe como 'al jugador que vio' cuando rindió a buen nivel en las temporadas 2021/22 y 2022/23 en las filas del Valencia.

Precisamente, en el curso 2021/22 coincidió con José Bordalás, que entonces dirigía al conjunto ché. Fue su primer año cedido por el Leipzig tras ser traspasado por el Barcelona y ahora se reencontrará con Bordalás en el Getafe tras llegar al club azulón cedido en el mercado de invierno.

Durante su presentación oficial, Ilaix Moriba alabó a su entrenador y declaró tener muchas ganas de recuperar su mejor versión después de media temporada sin minutos en el Leipzig.

"Creo que uno no es ni muy bueno ayer ni muy malo hoy. He tenido errores y de eso se trata en la vida, de aprender lo que uno ha hecho. Le tengo un grandísimo amor al club de mi vida, el Barcelona. Tuve errores y ahora estoy en un momento en el que quiero que todo el mundo vea al jugador que vio", dijo.

"Estoy con ganas de empezar a jugar aquí, que todo el mundo me empiece a respetar como lo hacía. Se tomó una decisión correcta o no (salir del Barcelona en 2021). La verdad es que estoy contento ahora de estar aquí y quiero demostrar que sigo siendo el mismo y quiero trabajar para ello", comentó.

Moriba reconoció que una de las principales razones para elegir al Getafe fue la presencia de Bordalás en el banquillo. "Es alguien a quien le tengo que agradecer mucho. A pesar del mal momento que pasé, supo sacar lo mejor de mí y motivarme. Hubo momentos en los que perdí la confianza en mí y espero que ahora volvamos a hacerlo. Es uno de los mejores o el mejor entrenador que he tenido. Vengo con ganas a darlo todo por él porque han confiado en mí", señaló.

"No quise escuchar más cosas porque conozco a Bordalás. Sé lo que pide y se lo puedo dar. Quiero empezar a disfrutar del fútbol cada semana y que lo que se hable sea malo de mí. La gente no me conoce, nunca he hablado, no tengo que dar explicaciones a la gente de lo que habla de mí. Sólo quiero ser como cualquier niño que empieza a jugar ahora, sólo que quiero disfrutar del fútbol", añadió.

Además, dejó claro que 'ama' profundamente al fútbol, un deporte y una profesión importantísima para él y par su familia. Ilaix Moriba afirmó que lo que dijeron de él otras personas llegó a dolerle y a afectarle. Sin embargo, destacó que supo estar 'calmado' para afrontar la situación.

"Es lo mejor que he hecho, no hablar y no dar declaraciones porque cada cosa que diga lo van a tomar mal y prefiero estar centrado en el fútbol. No estaba jugando en Alemania. Tenía la Copa África con mi país y conocía a Bordalás. Me dijo que quería que viniera a Getafe y no quise escuchar más ofertas. Necesito jugar, volver a recuperar minutos y demostrar de lo que soy capaz", indicó.

Sobre el Getafe, manifestó que es 'una gran familia y un equipo humilde' que tiene ganas de ir a más. Por eso, todo el equipo, aseguró, tiene que tener una motivación extra para pensar a lo grande.

Preguntado por los jugadores del Getafe que más le han impresionado, citó a tres: "Conocía a Alderete, jugué con él en el Valencia. También a Greenwood, quién no le conoce. La Liga tiene suerte de tenerlo aquí y hay que cuidarlo. Borja Mayoral lleva un año increíble, merece ir a la selección. Está Milla también. Hay buenos futbolistas y tenemos que creernos que somos buenos e ir a por más".

También habló sobre sus molestias físicas. Estuvo con Guinea en la Copa África, pero tuvo que regresar antes de tiempo por una pequeña lesión: "Estoy en ello, trabajando y poco a poco podré estar a disposición del mister, cuando él diga. Quiero volver lo antes posible. Soy el primero que quiero jugar, pero hay que hacerlo con cabeza y sin forzar. Queda toda la segunda vuelta casi. Es mejor tomárselo con calma pero sin pausa. Recuperarme bien y estar en lo mejor. Vengo a ayudar al equipo", concluyó.