¡Insólito! Le tiran una navaja en pleno partido

En lo que era una fiesta del fútbol en Colombia, disputando el clásico paisa entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, la violencia de unos pocos desadaptados opacó el espectáculo futbolístico que terminó en 2-2, debido a un incidente desde la tribuna con Pablo Ceppelini, jugador verdolaga.

Nacional se disponía a lanzar un córner en los minutos finales de partido para tratar de definir la victoria a su favor con la igualada. Ceppelini acudió a la banda para lanzar el tiro de esquina y, desde la tribuna, una navaja cayó al campo de juego impactándole en la cabeza. En medio del deleznable suceso, lo positivo resultó en que golpeó su humanidad por el lado del mango y no del filo.

El árbitro central, WIlmard Roldán, acudió al lugar de los hechos para estudiar su decisión y, tras levantarse Ceppelini y esperar unos minutos con el tiempo parado, el propio jugador y sus compañeros acordaron seguir el juego, algo bastante criticado por los aficionados en las redes sociales.

"Tengo un chichón, hinchado, me duele un poco, tengo un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o dieran puntos. Tranquilo, es cosa del fútbol, estoy acostumbrado y se quedaron con las ganas de ganar...", indicó el futbolista a los medios de comunicación tras terminar el encuentro, en un incidente que pudo tener ribetes de tragedia.