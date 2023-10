Inglaterra sella su billete y mete en un problema a la campeona

El conjunto de Southgate selló su clasificación y mete en un serio aprieto a la campeona que ahora mismo no accedería de forma directa Recital de Jude Bellingham y Harry Kane en Wembley para liderar el triunfo ante los italianos (3-1)

El rugido inglés sonará el próximo verano en la Eurocopa de Alemania. Inglaterra remontó ante Italia al son de Bellingham y Harry Kane que lideraron con un recital a los 'three lions' en Wembley y que ponen en un serio aprieto a la actual campeona de la competición. La 'azzurra' está ahora mismo eliminada y se la jugará en el parón de noviembre para no protagonizar otra hecatombe tras sus ausencias en el Mundial de Rusia y de Qatar. Jugar con los fantasmas del pasado no es buena señal.

Pese al dominio inicial de Inglaterra, los de Southgate no lograban descifrar el entramado defensivo de Spalletti e Italia se sentía cómoda en el buen ambiente de Wembley. De hecho, la primera que tuvo, para dentro. Nació la jugada de un centro raso lateral de Di Lorenzo, de la dejada de Frattesi y de la llegada por detrás de un Scamacca que se estrenaba por primera vez con la 'azzurra'. El ex del West Ham volvía a Londres para dar el primer golpe del partido.

Poco le duró la alegría al conjunto italiano porque Bellingham se puso el mono de trabajo y ya sabemos que está con el modo imparable activado. Fue derribado dentro del área el jugador del Real Madrid y tras la revisión del VAR fue Harry Kane el que devolvía las tablas al marcador. Engrasaron maquinaras ambas seleccions con el paso de los minutos con un partido mucho más intenso y que pudo llegar al descanso con ventaja italiana si Udogie no se hubiera encontrado con una magnífica mano de Pickford ya en el descuento.

El buen momento de los de Spalletti se esfumó con el paso por vestuarios. Salió dormida Italia y lo pagó. Avisó primero Phillips con un disparo por encima del travesaño pero no hubo segunda oportunidad. Bellingham ganó un balón clave a Barella en el centro del campo, condujo el contragolpe, se la cedió a Rashford y el del United se inventó una diagonal con una velocidad endiablada para soltar el latigazo potentísimo imposible par un Donarumma que se quedó clavado. 1-2 y problemas serios para la 'azzurra'.

Los ‘three lions’, lejos de conformarse con el resultado, no dejaron que Italia lograra reaccionar rápido y no se relajaron. Al contrario. Incluso el empate les valía para sellar el billete para la Eurocopa pero Soutgate y los suyos querían dar el golpe en la mesa en el escaparate europeo.

Lo siguió intentando Inglaterra ante una Italia a la que los cambios tampoco le cambiaron la cara apática que estaban mostrando sobre el césped de Wembley en el segundo tiempo. A falta de ocasiones, el foco estuvo en la grada, que volvió a mezclar ese extraño ruido que se junta cuando aplausos y pitos se funden en uno. Ocurrió en la entrada de Henderson al campo.

Ya en el tramo final, los ingleses pusieron la sentencia tras un balón luchado por Harry Kane, que ganó a Bastoni, que batió en velocidad a Scalvini y de nuevo al central del Inter y que en el mano a mano no perdonó. Estarán en Alemania.