La hora de Kobbie Mainoo en Inglaterra: "Es como Bellingham..."

Ha nacido una estrella en Inglaterra que genera todavía más expectación que el fenómeno de Jude Bellingham. Tiene 18 años y acaba de recibir la primera llamada de Gareth Southgate en la absoluta, saltándose el escalón de la Sub-21: se trata de Kobbie Mainoo, centrocampista de la cantera del Manchester United cuya irrupción en la Premier no ha pasado desapercibida para su seleccionador.

Aunque no aparecía en la primera lista de convocados para los amistosos de los 'Three Lions' ante Brasil y Bélgica, un giro inesperado de los acontecimientos le brindó la oportunidad de estar con los 'mayores'. Efectivamente, Gareth Southgate se dio cuenta de que la Sub-21 se le quedaba pequeña y de que estaba sobradamente capacitado para sumarse a los Bellingham, Kane, Rice, Rahsford y compañía. Y la noticia ha sentado de maravilla a los aficionados ingleses, que pedían a gritos la llamada de uno de las 'perlas' más codiciadas del fútbol inglés.

RECIBIDO CON HONORES

Mientras otro de los 'niños bonitos' de la selección como Bukayo Saka abandonaba la convocatoria víctima de una nueva lesión, la llegada de Kobbie Mainoo a la concentración de Inglaterra ha sentado como un soplo de aire fresco al resto del grupo. Es el más joven de todos (18 años), seguido de Bellingham (20), Branthwaite (21) - también en su primera convocatoria- o Palmer (21) y los veteranos han querido recibirle con los brazos abiertos para que se sienta como en casa. Harry Maguire, capitán y futbolista de máxima confianza del seleccionador, ha sido el responsable de darle la mejor bienvenida a Mainoo.

En declaraciones a la prensa inglesa, el defensor del Manchester United y por tanto, compañero de Mainoo, se ha atrevido a comparar su llegada a la élite como la de Jude Bellingham. "Es increíble que tenga (sólo) 18 años, es muy maduro. Es un poco como era Jude cuando era un niño. Tiene una cabeza madura sobre sus hombros. Veo día tras día su capacidad en el entrenamiento, y sólo quiere trabajar duro y hacerlo bien. Lo felicité, le dije que se lo merecía, que siguiera así y que se divirtiera", afirmó Maguire.

Un perfil como el de Mainoo, rodeado de futbolistas más experimentados en el centro del campo como Jordan Henderson, Declan Rice o el propio Bellingham, puede ser el 'plus' definitivo a una de las plantillas más competitivas de cara a la próxima Eurocopa. Maguire lo ve sobradamente preparado para estar en el torneo: "No veo por qué no. "Para jugar en un torneo grande, obviamente, es importante tener experiencia, pero también los jóvenes vienen y a veces juegan sin miedo y pueden sobresalir de esa manera", apuntó.

Con Kalvin Phillips fuera de la convocatoria por su escaso rendimiento en el West Ham United y la duda de un Jordan Henderson recién 'recuperado' por el Ajax procedente del fútbol saudí, podría ser el mejor momento de Mainoo para ganarse un hueco en el once titular. No será fácil, pero tiene condiciones de sobras: "Lo tiene todo, puede manejar el balón de manera brillante. Es realmente fuerte, poderoso y se puede ver la progresión para desempeñar ese papel, especialmente para el Manchester United", mencionó Maguire.

DOBLE OPORTUNIDAD PARA DEBUTAR

Mainoo, que a sus 18 años apenas había podido vestirse la camiseta de Inglaterra en trece ocasiones (con la Sub-17, la Sub-18 y la Sub-19), está ante la oportunidad soñada de disputar sus primeros minutos con la absoluta. Y no ante un rival cualquiera: Brasil (23 de marzo) y Bélgica (26 de marzo) serán las selecciones a batir para el conjunto de Gareth Southgate en los amistosos de este parón de marzo. Qué mejor manera de debutar que hacerlo ante una cinco veces campeona del mundo y ante uno de los potenciales equipos a batir en la próxima Euro.

Kobbie Mainoo, junto a Marcus Rashford en la concentración / @England

La expectación es enorme, y no es para menos. Tras la irrupción de un fenómeno global como Jude Bellingham, en Inglaterra quieren ver a otro de sus jóvenes proyectos dar los mismos pasos hacia la élite del fútbol mundial. Kobbie Mainoo ya es uno de los futbolistas indiscutibles con el Manchester United con apenas 18 años, y el siguiente paso es hacerlo con su selección.