Histórico: San Marino marca un gol 2 años y 17 partidos después

Alessandro Golinucci marcó el historico gol del empate en el minuto 61 San Marino no gana un partido desde 2004

El nombre de Alessandro Golinucci pasará a la historia de la selección de San Marino. El centrocampista del Virtus rompió anoche la mala racha de su selección sin ver portería en 2 años y 17 partidos oficiales.

Los habitantes de San Marino pudieron, al fin, celebrar un gol oficial de su selección. La selección de la república más pequeña y antigua de Europa empató el encuentro (1-1) contra Dinamarca en el minuto 61. Alessandro Golinucci remató un balón suelto tras un córner y Kjaer desvió la pelota al interior de su portería al intentar despejarla. Se desató la locura en el terreno de juego. San Marino acababa de marcar 2 años y 17 días después empatando el encuentro a ni más ni menos que Dinamarca. La grada enloqueció y los jugadores que calentaban en la banda invadieron el campo.

