Gyökeres, el nuevo 'monstruo' del gol que supera a Haaland y Mbappé

El Sporting CP está muy cerca de volver a alzarse campeón de Primeira Liga. A falta de tres partidos para que finalice el campeonato liguero, el conjunto lisboeta lidera la clasificación con cinco puntos de distancia respecto a su más inmediato perseguidor, el Benfica.

Entre los varios nombres propios que destacan en la más que notable temporada del Sporting CP, aparece el de un nuevo goleador que está batiendo todos los registros: Viktor Gyökeres.

El delantero sueco llegó el pasado verano a Portugal procedente del Coventry City a cambio de 21 millones de euros, después de completar un gran curso en la segunda división inglesa anotando 22 dianas y repartiendo 12 asistencias. Y su primer año en el Sporting CP está batiendo todos los registros...

UN DELANTERO 'CLÁSICO'

No cae a banda, no es el más fino, no suele bajar al mediocampo a asociarse con los compañeros, pero Gyökeres es uno de los mejores rematadores del momento; logrando cifras al alcance de muy pocos.

El internacional con Suecia es un portento físico, sobrado de fuerza y potencia para ganar continuamente los duelos con los defensas rivales. Asimismo, el hambre del jugador va más allá de los goles, puesto que su trabajo en la presión es inagotable durante todo el partido.

Gyökeres pugnando por el balón / EFE

Dentro del área no tiene rival, colocándose siempre en el lugar idóneo para ver portería con facilidad. No obstante, todavía tiene facetas para mejorar y convertirse en un jugador total.

¿MEJOR QUE HAALAND Y MBAPPÉ?

Viktor Gyökeres se ha destapado definitivamente como uno de los mejores goleadores del actual panorama futbolístico. Contando todas las competiciones, el sueco ha generado la increíble cifra de 55 tantos, con 40 goles y 15 asistencias.

Gyökeres celebrando un nuevo tanto / EFE

Incluso supera a jugadores de la talla de Erling Haaland y Kylian Mbappé. El noruego ha generado 38 tantos (32 goles y 6 asistencias, mientras que la estrella del PSG ha producido 53 (43 goles y 10 asistencias).

Aunque es cierto que hay que poner en contexto que el nivel de la Liga Portuguesa es menor a campeonatos como la Ligue 1 o la Premier League, las cifras de Gyökeres son espectaculares y le podrían abrir la puerta a dar un paso adelante en su carrera.

UN FUTURO INCIERTO

El futuro de Viktor Gyökeres parece ser algo incierto. Llegó el pasado verano y firmó hasta 2028, pero podría no seguir en la disciplina del Sporting CP de cara a la próxima temporada. Como es habitual, realizar una temporada de este calibre llama mucho la atención y hay varios clubes detrás del punta sueco.

Desde varios medios ingleses, se apunta que tanto Arsenal como Manchester United estarían interesados en hacerse con los servicios del futbolista. A pesar de este interés, en el Sporting CP lo tienen claro: quieren su continuidad y en ningún caso saldrá por menos de 100 millones de euros.

De esta manera, aunque podría ser uno de los culebrones del próximo mercado de fichajes estival, lo que está claro por el momento es que Viktor Gyökeres ha venido para quedarse en la élite del fútbol europeo.