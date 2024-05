Max, saca el 'latigo' en Red Bull: "Hemos estado muy fuera de ritmo"

Max Verstappen ha sacado el 'latigo' en Imola para exigir la reacción de Red Bull tras las dos primeras sesiones libres del GP de Emilia Romagna, que ha completado en quinta y en séptima posición, lejos del tiempo de Charles Leclerc, que ha dominado con Ferrari en ambas tandas. "Hoy hemos estado muy fuera de ritmo y tenemos que solucionarlo", ha afirmado

En ningún momento se ha sentido cómodo al volante del RB20 en el trazado italiano, protagonizando dos vertiginosas excursiones a la hierba y comentiendo muchos más fallos de pilotaje de lo que acostumbra, cediendo casi medio segundo con Leclerc al final del día.

"Ha sido un día difícil. Ha sido difícil conseguir un buen equilibrio y no me he sentido cómodo en el coche, me he movido mucho", ha apuntado Verstappen a F1 TV. "Es muy fácil perder el coche, así que tenemos algunas cosas que mirar porque hoy definitivamente.... simplemente mal, simplemente no era cómodo", ha señalado.

Verstappen le ha puesto 'deberes' a su equipo de cara a la clasificación: "También la tanda larga fue realmente mala, así que definitivamente tenemos que mejorar algunas cosas si queremos ser competitivos mañana. "Hoy hemos estado muy fuera de ritmo y tenemos que solucionarlo", ha insistido.

"Supongo que no puede ser peor que lo que hemos tenido hoy, ¿verdad?. Veremos algunas cosas que podemos hacer mejor para mañana. Pero sí, parece que los demás han dado un paso adelante. Y por nuestra parte, sólo un mal día", ha zanjado.

También ha criticado la agresividad de Hamilton, "No es la primera vez. Intentas mantener siempre la calma al respecto. Pero sí, volvió a pasar. De todas formas, ese no es nuestro problema hoy", ha sentenciado.