Guerra abierta en Bélgica por el caso Courtois

El seleccionador belga, Domenico Tedesco, se refirió a la ausencia de Thibaut Courtois en el próximo partido contra Estonia El jugador se escuda en unos problemas de rodilla, aunque los motivos reales parecen estar en un enfado por la capitanía de la selección

Crisis total en la selección de Bélgica por el caso Courtois. El guardameta del Real Madrid no formará parte de la lista de Domenico Tedesco para el próximo partido contra Estonia. El jugador se escuda en unos problemas de rodilla, aunque los motivos reales parecen estar en un enfado por la capitanía de la selección.

La ausencia de Kevin de Bruyne por lesión obligaba a un cambio en la capitanía de la selección belga para los partidos contra Austria y Estonia. El grupo decidió por consenso que Lukaku lideraría al combinado nacional contra la selección austríaca, mientras que Courtois lo haría contra Estonia. La decisión fue aceptada por el vestuario... en un primer momento.

Una vez finalizado el encuentro contra Austria, Courtois mantuvo una reunión acalorada con el seleccionador belga, Domenico Tedesco, donde expresó su malestar por la situación del equipo y tomó la drástica decisión de marcharse a casa antes de disputar el partido contra Estonia, donde debía capitanear a su equipo.

El seleccionador confirma la versión

El seleccionador nacional se refirió al malestar del portero del Real Madrid en rueda de prensa donde confirmó los rumores sobre el motivo de la decisión de Courtois: "En marzo decidimos que De Bruyne sería capitán y Lukaku y Courtois en igualdad de condiciones en el grado de vicecapitán. Habíamos decidido que Lukaku llevaría el grupo contra Austria y Courtois contra Estonia. Todo estuvo bien, pero después del partido me dijo que estaba molesto y que se iría a casa. Intenté hablar con él porque era una decisión difícil".

Thibaut Courtois, enfadado por no ser capitán en Bélgica | Agencias

Estoy sorprendido y conmocionado. No esperábamos que algo así sucediera. Lo amo como portero y como ser humano. Tenemos una buena relación, para mí nada ha cambiado. Ahora no es el momento adecuado para hablar sobre su futuro. Fue decisión de Courtois irse. Todavía queda mucho tiempo hasta septiembre, podemos hablar de eso más tarde”, ha declarado el seleccionador.

El padre de Courtois salió en primer momento al paso de las informaciones alegando que su hijo sufría una lesión que le impedía disputar el partido: “Desearía poder decir que es una lesión, como ha dicho su padre, pero no puedo mentir. Realmente no puedo hacer eso. Tuvo algunos problemas después del partido, pero eran los mismos que antes del partido contra Austria. Efectivamente, necesitaba tratamiento en la rodilla, pero el médico le había dado luz verde. Siempre trato de proteger a los jugadores, pero aquí es imposible”.

Guerra abierta: Courtois desmiente a su entrenador

Las palabras del seleccionador no han sentado bien al jugador, que ha querido responder de manera contundente a las declaraciones de su entrenador: "Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que ha hecho un recuento parcial y subjetivo de una conversación privada que hemos tenido tras el partido contra Austria."

Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad.

En esa conversación le pedí, no en beneficio directo, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio general. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente, no logré mi propósito. Insisto en que en ningún caso le he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación.

Al mismo tiempo quiero dejar claro que no tuve ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado. Además, ayer por la tarde me hicieron un chequeo por un problema en la rodilla derecha. El cuerpo médico de mi club y la selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento".

Unas declaraciones que incendian aún más el tenso ambiente que se vive en la selección belga. La guerra está abierta entre el seleccionador y el guardameta del Real Madrid, una crisis que deberán resolver por el bien del futuro del combinado nacional.