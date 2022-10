De Gea abre la puerta a una posible renovación con el United

El portero David De Gea, bastante cuestionado, acaba contrato esta temporada En ocho partidos con él en la portería el United ha encajado 15 goles

David De Gea no vive su mejor momento con el Manchester United. El portero ha sido bastante cuestionado por su reciente rendimiento con el equipo y ya se habla del fin de su aventura en Inglaterra. Reflejo de ello son sus números: en ocho partidos que ha disputado esta temporada de Premier League, De Gea ha encajado quince goles y solo ha logrado mantener su portería a cero en dos ocasiones: contra el Leicester (penúltimo) y Southampton (17°). En Europa sus números tampoco mejoran: ha encajado tres goles en la misma cantidad de partidos, y solo contra el Sheriff dejó su portería imbatida.

El portero madrileño acaba contrato el próximo 30 de junio de 2023. Es decir, en caso de no renovarse su contrato, esta sería su última temporada en Old Trafford. Y no sería sorpresa su salida: el medio portugués A Bola comenta que el United estaría detrás del portero del Porto, Diogo Costa, quien con solo 23 años daría un aire nuevo a la portería de los Red Devils. Lo cierto es que, tras once años bajo los tres palos de Old Trafford, el futuro de De Gea está en el aire.

Sobre el final de su contrato y una posible renovación, el portero manifestó sentirse a gusto en Manchester y se mostró dispuesto a extender su ligamen con el club. "Claro que me gustaría estar en el United más años, así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Estoy muy, muy feliz aquí”, confesó De Gea.

A sus casi 32 años, el internacional español sigue motivado para quedarse más tiempo en la Premier League. Sus intenciones son claras, por lo que la última palabra la tendrán ten Hag y la directiva del club. Será clave el rendimiento que muestre el portero los próximos meses.