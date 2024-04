El futuro de Di María sigue en el aire

La situación que le toca vivir a Ángel Di María no es para nada sencilla. El 'Fideo', campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, la Copa América (2020-21) y la Finalissima (2021-22), termina contrato con el Benfica este verano y quería volver a Rosario Central, club en el que dio el salto al fútbol profesional, pero amenazado por los narcos de la ciudad, tuvo que poner el freno a su primera opción.

El futbolista de 36 años había asegurado que iba a volver a Rosario Central con el objetivo de terminar su carrera en el club de sus amores. Ante esta situación, el club se pronunció a favor del jugador. Hace unos meses, un coche de color gris con tres pasajeros pasó varias veces por la puerta del barrio privado Miraflores, donde se aloja Di María cuando está en Argentina.

Los ocupantes del vehículo arrojaron una bolsa negra con un cartel en el que estaba el apellido de la familia del futbolista, paquete que fue inmediatamente entregado a las autoridades para ser revisado. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, aseguraron que no iban a difundir el contenido de la amenaza, pero según informó 'Infobae', había una nota amenazando a los familiares del jugador.

¿DI MARÍA, A RIVER?

En las últimas horas, River Plate, uno de los clubes más importantes del país, le abrió la puerta a un Ángel Di María que ahora tendría otra vía para volver a la liga argentina con los 'Millonarios', tal como informó 'TNT Sports'. Sin embargo, aseguran que el entorno del jugador rechazó la oferta. "Del lado del jugador agradecieron el interés, pero dijeron que en Argentina, solo jugaría en Rosario Central".

Ángel Di María dio el salto al fútbol profesional en Rosario Central / 'X'

“En mi cabeza, como estuvo volver al Benfica, quiero volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque después empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando, pero el fútbol es así. Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía. Mi contrato se termina en 2024 y es obvio que esta es una opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo (presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará”, explicó Di María en una entrevista con 'Urbana Play' hace unos meses.

El tiempo pasa, el 'Fideo' sigue produciendo goles en Lisboa (16 tantos y 15 asistencias en lo que va de curso) y se quedará sin equipo, si no renueva con el Benfica, que salvo sorpresa, no sucederá. ¿Dónde terminará jugando Di María?