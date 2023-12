Guardiola tras ganar el Mundial de clubes: "El trabajo está hecho"

El Manchester City impuso el juego que le caracteriza y volvió a dominar el planeta fútbol. Dos goles en el primer tiempo y dos en el segundo le bastaron a los de Guardiola para solventar la papeleta. Un partido que solucionó bien temprano un Julián Álvarez estelar con el gol más rápido de la historia de los Mundiales de Clubes.

Han pasado 10 años para que Guardiola vuelva a proclamarse campeón de esta competición que reúne equipos de prácticamente todo el mundo. La última fue en 2013 con el Bayern de Múnich, pero la más recordada la del 2009 con el Barça. Ese partido se saldó con una victoria in extremis allá por el minuto 110 de la prórroga y un Messi estelar que remató con el pecho y su alma.

Años más tarde ha sido Julián Álvarez el que ha tomado el testigo de su compatriota para abrir la lata de igual forma que lo hizo Messi ante Estudiantes de la Plata. El jugador al que apodan 'la araña' picó y de lo lindo. Con dos goles y una asistencia se erigió como la sensación del partido, algo que no se acabó de premiar con galardón, porque el MVP se lo llevaría el lesionado Rodri. El de Santpedor valoraba así la hazaña una vez finalizado el encuentro: "Hemos ganado todo y el trabajo está hecho. Presionando y ganando la pelota conseguimos marcar temprano. En la segunda parte fuimos mucho mejores"

Pep Guardiola dando indicaciones en la final del Mundial de Clubes / EFE

Ya en zona mixta, el técnico de los citizens analizó el encuentro realizado por su equipo. "Hicimos una buena presión, ganamos el balón al principio y marcamos temprano. Ellos tuvieron 12/15 minutos fantásticos, nos dimos cuenta de lo difícil que sería, pero el segundo gol nos ayudó", explicó Guardiola. "Quizás ellos no merecieron ese gol, pero en la segunda parte estuvimos mucho mejor", apuntó.

"No puedo imaginar si Fluminense se hubiera puesto por delante... Su capacidad de combinarse en poco tiempo es impresionante. Nos exigió mucho defensivamente. Nuestros jugadores lo hicieron muy bien", explicó un Pep quien también reconoció el valor de Fernando Diniz, al que fue a saludar tras el encuentro. "Le pregunté cómo se las arregla para entrenar a un equipo y a una selección al mismo tiempo. No sé si él (Diniz) tiene familia o no, pero no sé cómo se toma el tiempo. Fue un placer conocerle", comentó al respecto.

El preparador de Santpedor fue cuestionado también sobre las posibilidades de que una selección sudamericana vuelva a levantar un Mundial de Clubes. "Europa es más fuerte porque tiene el poder económico que América del Sur no tiene y los jugadores sudamericanos buenos vienen a Europa. Por eso tenemos ventaja, pero claro que pueden ganar. Si el Fluminense se adelanta hoy... hubiera sido un partido muy duro", comentó.

A Guardiola solamente se le resistió este 2023 la Community Shield para no hacerse con su segundo sextete particular. Pero a Guardiola no le quita nadie la excelsa temporada que selló con un Mundial de Clubes en Yeda que levantaría Kyle Walker.

Con ello el conjunto 'citizen' se convierte en el cuarto equipo inglés que lo consigue y Guardiola en el entrenador que más veces ha ganado el título. Hasta en cuatro ocasiones con tres equipos diferentes: Barcelona (2009 y 2011), Bayern de Múnich (2013) y Manchester City (2023).