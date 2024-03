Fabrizio Romano, acusado de ofrecer publicar tweets por dinero

Fabrizio Romano ha sido acusado de ofrecer menciones a clubes en X (Twitter) a cambio de una recompensa económica. El periodista italiano se ofreció al Copenhague y el Valerenga Oslo, según el periodista Bager Thogersen, de la revista danesa Tipsbladet.

Romano es uno de los periodistas más famosos e influyentes del mundo. Su amplia agenda de contactos lo ha vuelto un seguro para confirmar rumores en el mercado de traspasos, volviéndose popular con el mítico "Here we go". El italiano tiene 20M de seguidores en Twitter y más de 27M en Instagram.

Según Bager Thogersen, Romano aprovechó su enorme popularidad en las redes sociales ofreciéndose a publicar información sobre el mercado de fichajes de clubes concretos, con la intención de recibir dinero a cambio.

Una mención en las redes sociales de Fabrizio Romano asegura visibilidad y publicidad internacional, por lo que el periodista se ofreció a Copenhague y Valerenga a través de la empresa Memmo, con la que trabaja habitualmente. Esta empresa encarga vídeos personalizados a famosos para promocionar una empresa o felicitar cumpleaños.

Los casos de Valerenga y Copenhague

Ambos clubes rechazaron la propuesta. Al Valerenga se le ofreció una mención sobre la confirmación de algún fichaje, entre otras cosas, por la cantidad de 11.600 coronas danesas, unos 1.000€ aproximadamente, y en caso de hacer un vídeo de presentación casi 6.000€.

Mehran Amundsen-Ansari, antiguo director de marketing del club, explicó al medio noruego Idrettspolitikk.no que rechazaron la oferta porque éticamente no estaba bien, aunque desde el punto de vista comercial hubiera supuesto un aumento de seguidores. "En mis siete años en el fútbol top he recibido muchas consultas raras, pero nunca como ésta. Se supone que es uno de los "periodistas" más famosos del mundo. Es completamente absurdo".

Idrettspolitikk.no explica que el club recibió un correo electrónico con toda la información de la oferta, con la posibilidad de anunciar el fichaje y hacer un vídeo promocional a través de un formulario de registro. El club tenía la libertad de escribir el texto que quería que dijese el periodista.

El Copenhague también recibió una propuesta similar. El club danés se limitó a decir que no habían aceptado la oferta. Hace unos días, el Copenhague desmintió una información del periodista sobre la situación de una de las estrellas del equipo, Roony Bardghji.