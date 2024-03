La propuesta de Jaume Roures para modificar el modelo de propiedad del Barça

Jaume Roures ha dejado clara más de una vez su opinión sobre el modelo de propiedad del FC Barcelona. Aprovechando el tercer aniversario del regreso a la presidencia de la entidad azulgrana de Joan Laporta, el empresario catalán define detalladamente su propuesta para ayudar al club a volver a ser competitivo al máximo nivel. El futuro, según su punto de vista, "exige nuevas inversiones que la deuda mil millonaria no deja llevar a cabo".

La carta de Jaume Roures

Hace tres años de la segunda elección de Laporta como presidente del Barça y aprovecho la invitación de SPORT para volver a hablar de los temas societarios y económicos que son importantes.

Creo que es difícil imaginar lo compleja que resulta la gestión de un club con una deuda monstruosa y que sale de una situación de pandemia que ha dejado muy tocada a toda la sociedad. Arrastrar esta deuda no solo te condiciona con los fichajes, cuestión muy importante, sino que también encarece a límites insoportables la gestión cotidiana de todas las áreas. No te deja respirar y te obliga a tapar los agujeros en las peores condiciones posibles. Lo he vivido y lo he sufrido. Y, por consiguiente, pongo en valor la gestión que ha hecho la junta de Laporta estos años.

Parece que esta temporada se podrá cerrar con pequeños beneficios o con pérdidas no significativas, ayudados por alguna venta de jugadores (ingreso no recurrente, especialmente en clubes como el Barça). Si este año se puede volver al Estadi (aún en obras), los números y el vínculo entre los socios y el club mejorarán. El futuro, sin embargo, exige nuevas inversiones que la deuda mil millonaria no deja llevar a cabo.

Marc del Río

Por eso creo que son necesarias una reflexión y una acción decidida para resolver la deuda (que los beneficios futuros difícilmente eliminarán a medio plazo) y, sobre todo, hacerlo MANTENIENDO LA PROPIEDAD DEL CLUB EN MANOS DE LOS SOCIOS, mediante una FUNDACIÓN, donde sus miembros sean escogidos como hasta ahora se ha hecho y que posean una mayoría amplia de las acciones del club, pero que un porcentaje del 20 o el 25% sea vendido en la Bolsa.

Esta operación NO nos transforma en una sociedad anónima, pues el club continúa siendo de los socios como hasta ahora, pero sí que permite un ingreso mil millonario (y un gran ahorra) que nos ayuda a corto plazo a que el primer equipo masculino pueda estar a la altura para competir al más alto nivel, además de reforzar todas las secciones y áreas que lo necesiten.

Y como he explicado otras veces, esto obliga a una gestión rigurosa y transparente cotidianamente por las exigencias de las autoridades bursátiles. Siempre nos quejamos de la gestión y siempre todo el mundo promete mejorarla, pero un club de fútbol tiene sus peculiaridades, no es una empresa ‘normal’ y la gestión no es solo una cuestión de personas. Es una cuestión de tener mecanismos externos potentes de control que obliguen a que sea cuidadosa y conocida. Si hacemos un repaso objetivo de la gestión de los últimos años veremos claramente que todos han pinchado en este tema.