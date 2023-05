Discretas cifras de Cristiano Ronaldo en su primer año en Arabia Saudí

El Al Nassr puso el punto y final en un intrascendente triunfo (3-0) contra el Al-Fateh, donde el luso no estuvo ni convocado Pese a alcanzar las dobles cifras en cuanto a goles, el retiro dorado de CR7 no ha sido como esperaba y no ha ganado ningún título

La Saudi Professional League puso este miércoles su punto y final. En una última jornada intrascendente en cuanto a lo que se refiere al título, pues el Al Nassr de Cristiano Ronaldo ya se quedó sin opciones de título la pasada jornada, su equipo ganó por 3-0 al Al-Fateh.

No estuvo convocado el luso, que ya ha cerrado su primera temporada en Arabia Saudí con más sombres que luces. El delantero se ha quedado sin títulos después de que también fuese eliminado de la Supercopa en enero y de la Copa en abril.

Así, Cristiano ha sumado 14 tantos y dos asistencias en 17 partidos en su primera temporada en el Al-Nassr. Sin ser malas cifras, cabía esperar números mejores siendo una liga menor y viniendo de una muy competitiva como la Premier.

CR7 podría ver como el próximo año el campeonato saudí recibe nuevas estrellas mundiales, especialmente con fuerza suenan las llegadas de Leo Messi y Karim Benzema.