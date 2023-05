Berbatov: "Me gustaría ver a Cristiano dando un paso más en su carrera"

El exfutbolista de Bayer Leverkusen, Manchester United o Tottenham atendió a SPORT en la previa de la final de la Europa League "En el caso de Ronaldo y el United, la mejor decisión era separar sus caminos", asegura el excompañero del portugués

Era un delantero de raza, de los que ya no quedan. Excéntrico, fino y letal. En Old Trafford siguen gritando sus goles y echando de menos a uno de los mejores '9' de su historia. Dimitar Berbatov, (Bulgaria, 30 de enero de 1981) es una leyenda viva de la Premier League. En 2019 colgó las botas a los 38 años con más de 250 goles a sus espaldas, repartidos entre CSKA Sofia, Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United, Fulham o Mónaco.

Berbatov, hablando en nombre de 'Enterprise Rent-A-Car', concede una entrevista a SPORT y habla de su favorito para la final de la Europa League, el trabajo de Xabi Alonso en el Leverkusen o la situación actual de Cristiano Ronaldo, que fue compañero suyo en el United.

Pregunta: Sevilla y Roma se juegan la final de la Europa League. ¿Se atreve con un favorito?

Respuesta: Para ser honesto, mi favorito (el Leverkusen) fue eliminado. También el Manchester United, pues jugué para los dos. Me gustaría ver un gran partido, de fútbol de ataque y con goles, por supuesto. Espero que dos equipos grandes como el Sevilla y la Roma nos brinden un gran espectáculo.

El Leverkusen cayó precisamente contra la Roma de Mourinho. ¿Qué piensa del trabajo de Xabi Alonso hasta ahora?

Es increíble lo que ha conseguido. Cuando llegó, estaban en la parte baja de la tabla, y los transformó completamente. Han practicado buen fútbol, con mucha confianza con balón, saliendo desde atrás y sin miedo a cometer errores. Fue una pena que no pudieran ganar a la Roma, porque merecían estar en la final. Creo que está tomando los pasos para tener un gran futuro como entrenador y dirigir a un club más grande.

Se ha rumoreado de la opción de que vaya al Real Madrid. ¿Sería demasiado pronto?

Seguro. Creo que es demasiado pronto para ir a un club como el Madrid. Está en el lugar perfecto y en el momento adecuado. La tentación en un caso como el del Madrid puede ser muy grande, pero creo que debería resistir y crecer en el Leverkusen. El Madrid siempre estará ahí, y probablemente en algún momento acabe pasando.

El Manchester United también se quedó a las puertas de esta final. Esta temporada han ganado la EFL Cup y se han metido en Champions. ¿Ten Hag va por el buen camino?

Para ser honesto, esperaba que llegaran a la final de la Europa League. Aún así, se clasificaron para la próxima Champions y tienen la oportunidad de ganar otro trofeo esta temporada. Si son capaces de ganar al Manchester City, será una gran temporada. El potencial está ahí, y tengo curiosidad por ver lo que hará Ten Hag este mercado de verano. Tienen que ir a por la Premier la próxima temporada.

¿Cuál es su proyecto con la Europa League?

Junto con Ben Foster, portero del Wrexham y excompañero del United, hacemos contenido para la campaña como 'Mission Masterclass'. Hace poco grabamos este episodio en el que analizamos algunos de los mejores uno contra uno de la competición.

"Es cuestión de tiempo que el United vaya a por el título de la Premier"

¿Es Ten Hag el hombre adecuado para liderar este resurgir definitivo del United?

Por ahora sí. Lo puedes ver en su manera de trabajar. Si consigue ganar al Manchester City en la FA Cup va a ser una gran temporada para todos y él va a ganar mucha credibilidad. Si no lo consiguen, tendrán que ir a por la Premier League la próxima temporada.

¿Pueden plantar cara y competir con este Manchester City?

No va a ser fácil, por supuesto. El City está marcando el nivel. La manera en la que juegan, cómo ve Guardiola el fútbol... El desafío de alcanzarlos está ahí. Ha pasado mucho desde que el United pudo luchar por la Premier. Es cuestión de tiempo que vayan a por el título.

¿Pesa todavía la sombra de Sir Alex Ferguson en los entrenadores que se sientan en el banquillo de Old Trafford?

Después de Ferguson, que estuvo 25 años en el cargo, es casi imposible pensar en sustituirle. Seguir con la forma en la que estaba construyendo el club y ganado trofeos es realmente difícil. Ha pasado mucho desde la última Premier. Con Ten Hag plenamente adaptado, ahora es cuestión de tomar buenas decisiones en el próximo mercado. Es el mejor para luchar con el Manchester City por el título. La próxima temporada es el momento para volver a la cima.

Berbatov, durante su etapa en el Manchester United

Coincidió varios años con Cristiano en su etapa con Ferguson. ¿Cómo le ve en su paso actual por Arabia Saudí?

Aunque tenga 38 años, si se cuida de la manera que lo hace podría alargar su carrera dos años más, probablemente. Su ambición sigue siendo muy grande, su nivel competitivo sigue siendo alto y disfruta de marcar goles. Todavía es capaz de hacerlo. Me gustaría verle dando un paso más, porque cuando le has visto jugando al máximo nivel piensas: ¿Dónde está Ronaldo?. No sé si va a volver a Europa, pero mientras siga disfrutando estará bien.

"En el caso de Ronaldo y el United, la mejor decisión era separar sus caminos"

¿Podría tener una última oportunidad en Europa?

Depende. Cuando construyes tu legado y tu nombre es Ronaldo, siempre vas a querer ser indiscutible. Cuando tienes a jugadores como Ronaldo en tu equipo necesitas saber cómo entrenarlo, cómo brindarle el respeto que se ha ganado. Si tiene la oportunidad de volver a Europa, probablemente lo hará. Mientras siga jugando, creo que los aficionados al fútbol seremos felices.

Sus últimos días en Old Trafford no fueron fáciles, y la despedida tuvo un sabor agridulce.

En el fútbol suelen haber situaciones así. Cuando tienes a jugadores con ese estatus de leyenda en tu equipo como Ronaldo tienes que saber cómo manejarlo, cómo hablar con él si no está jugando. La gente con grandes egos, ganadores, van a exigir ese respeto. En su caso, quería jugar todos los minutos posibles porque es muy competitivo. Hay que hablar cara a cara con el entrenador para encontrar la mejor solución. En el caso de Ronaldo y el United, la mejor decisión era separar sus caminos.

"No hay que tener piedad, hay que sancionar de por vida a los racistas"

Hablemos del racismo en el fútbol. En 2019, aficionados en Sofía dedicaron gestos racistas a los jugadores ingleses en un duelo entre Inglaterra y Bulgaria. El último episodio se vivió con Vinicius en Mestalla.

Quienes cometen estos actos deberían estar sancionados de por vida. No sólo ellos, también quienes les rodean. No puedo creer que sigamos teniendo tantísimo racismo en muchos estadios. Todavía no me creo que llevemos tanto tiempo con este problema. Creíamos que habíamos encontrado la solución, pero cuando aparece un caso como el de Vinicius te das cuenta que sigue estando ahí. No hay que tener piedad, hay que sancionar de por vida a los racistas. Si puedes permitirte ser racista, hay que sancionarte para siempre.

La Premier ha sido muy dura sancionando este tipo de comportamientos. Sin embargo, en España parece que no ha habido tanta contundencia hasta que ha explotado el 'caso Vinicius'.

Cuando el racismo es tan importante, tienes que ser radical en ciertos puntos. No sólo en el fútbol, también en la vida diaria. Lo abordamos y tenemos que ser más estrictos con las normas. La Premier League está trabajando mucho sobre este tema, y estoy seguro que en España están intentando encontrar la mejor solución.