Cristiano: "Si gano el Mundial, me retiro"

El luso volvió a criticar al Manchester United y a Ten Hag en la segunda parte de la entrevista en 'Talk TV' Reconoció que rechazó 350 millones de libras de Arabia y no descarta jugar con Messi en el PSG

Volvió a la carga Cristiano Ronaldo en el segundo capítulo de la entrevista con Piers Morgan emitida por 'Talk TV', en la que el luso se mostró todavía más duro que en la primera parte con el Manchester United y se lanzó a la aventura diciendo que colgaría las botas si Portugal ganaba el Mundial de Qatar. Otro de los momentos más destacados de la charla fue cuando espetó que no descartaba jugar con Messi en el PSG. "Nunca se sabe", respondió enigmático. Reconoció, además, que había rechazado 350 millones de libras por jugar en Arabia Saudí.

Los 'palos' al United y a Erik ten Hag se repitieron al inicio de la conversación en 'Talk TV'. "A los propietarios del club no les preocupa el equipo. Nunca he hablado con ellos, no les interesa el fútbol. Los fans merecen saber la verdad, que sepan que los jugadores quieren lo mejor para el United, pero hay cosas dentro del club que no permiten al club alcanzar el nivel de los mejores equipos en Inglaterra", explicó CR7. "Ferguson sabe que el Manchester United no va por el buen camino. Hay que cambiar muchas cosas. Si no me quieren para ayudar a cambiar el club, ningún problema, seguiré mi camino", recalcó el delantero, con una media sonrisa en el rostro. "Como dijo Picasso, hay que destruir para volver a construir. Yo no voy a ser un problema para el United, pero hay que cambiar muchas cosas".

A partir de ahí Cristiano comenzó la carga directa contra su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag: "La empatía con él no es buena. Él no me ha respetado como merezco. Cree que hay otros jugadores que merecen jugar antes que yo, pero sólo veo excusas. Hay cosas que no tienen sentido. Estoy seguro que hizo a posta lo de ponerme tres minutos ante el Tottenham. No le tengo respeto porque él no me respeta a mí. Tengo que ser honesto, la situación está así, no existe empatía".

Cristiano Ronaldo también desveló que rechazó en su momento 350 millones de libras por marcharse a jugar a Arabia Saudí. "Es verdad, fue difícil pero estaba feliz aquí -en el United-. Pienso que puedo seguir marcando muchos goles", señaló el futbolista portugués, centrado ahora plenamente en el Mundial. "Soñé una vez con ganarlo. Es muy complicado pero todo es posible. Vamos a competir, nunca somos los favoritos. Creo que Francia, España, Argentina, Alemania o Brasil parten como favoritas. También Inglaterra, pero tras Portugal".

"Me retiraré al 100% si ganamos el Mundial", le confesó Cristiano a Piers Morgan para poner la puntilla a la entrevista, que finalizó con unas palabras del portugués para Leo Messi y un enigmático mensaje. "No soy amigo de Messi en términos de lo que quiero llamar amigo: estar con él en su casa, hablar por teléfono... pero es como un compañero de equipo. Es un tipo que realmente respeto la forma en la que siempre habla de mí", dijo Cristiano antes de soltar la bomba. "¿Jugar con Messi en el PSG? En el mundo del fútbol todo es posible".