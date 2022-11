Joao Félix lidera una cómoda goleada sin Cristiano Ronaldo

Sin CR7, el jugador del Atlético se echó a la espalda a su selección y solo le faltó marcar ante una selección nigeriana muy débil Bruno Fernandes anotó un doblete y Rui Silva detuvo una pena máxima

Goleada de Portugal para ganar en confianza. Los de Fernando Santos demostraron estar muy por encima de Nigeria en un duelo en el que no estuvo Cristiano Ronaldo debido a una gastritis, pero sí un Joao Félix que lideró el triunfo luso.

FICHA TÉCNICA Amistoso POR 4 ________________ 0 NIG ALINEACIONES Portugal Rui Patrício; Dalot, António Silva, Rúben Dias (Guerreiro, 46’), Nuno Mendes (Pepe, 46’); Otávio (Horta, 76’), William Carvalho; Bruno Fernandes (Vitinha, 46’); Bernardo Silva (Joao Mario, 46’), André Silva (Ramos, 66’) y João Félix Nigeria Uzoho; Samuel, Troost-Ekong, Akpoguma, Bassey; Ndidi (Onyeka, 46’), Iwobi, Aribo (Etebo, 69’); Simon (Bonaventure, 76’), Moffi (Onuachu, 58’)y Lookman (Chukwueze, 46’) Goles 1-0 M. 9 Bruno Fernandes; 0-2 M. 34 Bruno Fernandes (p.); 3-0, M. 82 Ramos; 4-0 M. 84 Joao Mario Árbitro Crysovalantis Theodorou (Chipre). Horta; Etebo Incidencias José Avalade. 43.621 espectadores

No tardó Portugal en hacerse con el control del balón. Con un Joao Félix estelar y un Bernardo Silva omnipresente, Bruno Fernandes se aprovechó del buen papel de sus compañeros en ataque.Tras un primer remate que no fue entre los tres palos, no perdonó a la segunda: gran apertura de Joao Félix hacia la subida por banda de Dalot, que esperó la llegada de un compañero libre y cedió al punto de penalti para que Bruno Fernandes mandara el balón a gol libre de marca.

Pasada la media hora, anotó el segundo desde el punto de penalti y poco después estuvo cerca del tercero tras un gran pase a la espalda de la zaga de Joao Félix, pero el del Manchester United no encontró portería en su remate.

Bajó revoluciones Portugal tras el descanso, pero Nigeria apenas inquietaba y, si el balón llegaba al área, era perfectamente repelido por el debutante António Silva; solo Chukwueze lo superó, aunque Rui Patricio evitó el gol. El meta siguió demostrando su nivel al detener una pena máxima a Bonaventure, minutos antes de que Ramos y Joao Mario sentenciaran la goleada lusa.