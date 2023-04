Cristiano no confía en el entrenador del Al Nassr

El astro portugués responsabiliza a Rudi García del mal rendimiento del club saudí El Al Nassr perdió el liderato tras empatar ante el Al Feiha

Saltan chispas en el Al Nassr. El empate del hasta ahora líder de la liga saudí ante el Al Feiha trajo consigo imágenes de un Cristiano fuera de sus cabales. Frustrado por el resultado adverso, el portugués se dirigió en varias ocasiones a sus rivales por la forma, descarada bajo su punto de vista, en la que defendieron el resultado durante los 90 minutos.

Pero Cristiano no se limitó a señalar a los futbolistas del Al Feiha. Según informan los medios saudíes, el ex del Madrid no está contento con Rudi García, técnico del Al Nassr, ya que considera que el equipo tiene potencial para ofrecer mucho más y conquistar el campeonato doméstico.

Si bien es cierto que el rendimiento de Cristiano, autor de 11 goles en 10 partidos, es más que notable, el Al Nassr atraviesa un mal momento en lo colectivo. El último empate ante el undécimo clasificado ha supuesto un cambio de poder en la cabeza de la clasificación, ocupada ahora por el Al Ittihad. Mantener el liderato está en su mano, ya que recientemente vencieron por la mínima en el enfrentamiento directo ante el Al Nassr.